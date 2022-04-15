Война – день 51: "Москва" пошла ко дну, а Байден собирается ехать в Украину

Оперативно о главном 15 апреля

В Украине начался 51 день с момента полномасштабного военного вторжения российских оккупантов. За это время потери вражеской армии достигли заоблачных чисел — речь как о десятках тысяч погибших солдат, так и о тысячах единиц военной техники. В течение последних суток серьезную потерю понес Черноморский флот РФ — затонул крейсер "Москва", который после попадания двух украинских ракет "Нептун", россияне пытались отбуксировать в порт. Тем временем Украина лишь наращивает обороноспособность, договариваясь со странами-партнерами о сверхмощном оружии, которое может изменить ход войны. На международной арене нашей стране также хватает поддержки — президент США Джо Байден заявил, что готов к визиту в Украину.

В этой трансляции "Телеграф" сообщает о главных событиях 15 апреля. Более оперативная информация доступна в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообрещение:

На Луганском и Донецком направлениях за прошедшие сутки украинские военные отбили 6 вражеских атак, во время которых уничтожили 14 единиц техники противника:

4 танка

6 бронетранспортеров

4 боевых машины пехоты

1 артиллерийскую систему противника.

Напомним, что с важнейшими для Украины событиями в стране и мире в продолжающемся ракурсе войны за 12 апреля можно подробно ознакомиться в нашей статье: "Война – день 48: войска России совершили химическую атаку в Мариуполе и бомбят города, а в мире ждут дефолта России".

Информация за 13 апреля доступна в материале: "Война – день 49: в Украине задержали Медведчука, США и Германия обещают оружие, а пути гнет свою линию".

О том, что происходило в Украине 14 апреля, читайте в материале: "Война — день 50: Украина ждет серьезных поставок оружия, россия отходит от удара по "Москве"".