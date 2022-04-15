Война – день 51: "Москва" пошла ко дну, а Байден собирается ехать в Украину
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 124
Оперативно о главном 15 апреля
В Украине начался 51 день с момента полномасштабного военного вторжения российских оккупантов. За это время потери вражеской армии достигли заоблачных чисел — речь как о десятках тысяч погибших солдат, так и о тысячах единиц военной техники. В течение последних суток серьезную потерю понес Черноморский флот РФ — затонул крейсер "Москва", который после попадания двух украинских ракет "Нептун", россияне пытались отбуксировать в порт. Тем временем Украина лишь наращивает обороноспособность, договариваясь со странами-партнерами о сверхмощном оружии, которое может изменить ход войны. На международной арене нашей стране также хватает поддержки — президент США Джо Байден заявил, что готов к визиту в Украину.
В этой трансляции "Телеграф" сообщает о главных событиях 15 апреля. Более оперативная информация доступна в нашем Telegram-канале по этой ссылке.
00:00 Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообрещение:
На Луганском и Донецком направлениях за прошедшие сутки украинские военные отбили 6 вражеских атак, во время которых уничтожили 14 единиц техники противника:
- 4 танка
- 6 бронетранспортеров
- 4 боевых машины пехоты
- 1 артиллерийскую систему противника.
Напомним, что с важнейшими для Украины событиями в стране и мире в продолжающемся ракурсе войны за 12 апреля можно подробно ознакомиться в нашей статье: "Война – день 48: войска России совершили химическую атаку в Мариуполе и бомбят города, а в мире ждут дефолта России".
Информация за 13 апреля доступна в материале: "Война – день 49: в Украине задержали Медведчука, США и Германия обещают оружие, а пути гнет свою линию".
О том, что происходило в Украине 14 апреля, читайте в материале: "Война — день 50: Украина ждет серьезных поставок оружия, россия отходит от удара по "Москве"".
- Дата публикации
-
- Категория
-