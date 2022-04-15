Укр

Магическая щепка за 40 миллионов: Невзоров рассказал, почему крейсер "Москва" считали неуязвимым

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Крейсер "Москва" окончательно ушел на дно 14 апреля Новость обновлена 15 апреля 2022, 16:07
Крейсер "Москва" окончательно ушел на дно 14 апреля

Магический талисман не смог уберечь русский корабль и он ушел в заданном ему направлении.

Российский журналист Александр Невзоров после того, как крейсер "Москва" затонул во время буксировки в порт, рассказал увлекательную историю о том, почему власти РФ считали гордость Черноморского флота неуязвимым и спокойно отправили его в опасную зону.

Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщается в Telegram-канале журналиста.

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По словам Невзорова, путинские генералы были абсолютно уверены в неуязвимости крейсера "Москва". Они так считали потому, что корабль был защищен "чудотворной щепочкой" стоимостью 40 миллионов долларов.

"Именно поэтому крейсер залез в опасную зону, где до него могли дотянуться украинские ракеты. И дело не в системах обнаружения, отражения, перехвата и пр. Нет. Командование Черноморского флота получило приказ веровать в чудотворную силу одной хреновинки, которая с 2020 года украшала интерьер крейсера. Это была щепочка, волшебная магическая щепочка, способная отводить от корабля ракеты и торпеды", — сообщил журналист.

Известно, что ту самую "магическую щепочку" купили за 40 миллионов долларов, а командованию судна вручил ее Сергей Степашин (Бывший Председатель Правительства РФ).

Невзоров отмечает, что официальная формулировка при вручении магической щепки звучала следующим образом: "Христианская реликвия — частица Креста Господня — будет храниться на флагмане Черноморского флота — ракетном крейсере "Москва". Это кусочек дерева размером всего несколько миллиметров. Он находится внутри металлического креста XIX века, а тот, в свою очередь, хранится в специальном ковчеге".

Степашин вручает ту самую "магическую щепку"
Степашин вручает ту самую "магическую щепку"

Судя по всему, магическая щепка за 40 миллионов долларов оказалась бессильной против двух украинских ракет "Нептун", которые метко попали в крейсер "Москва". Не спасла "реликвия" и от шторма, который окончательно потопил корабль при буксировке в порт.

Напомним, что в украинском правительстве посоветовали Кремлю, как теперь можно использовать крейсер "Москва".

Теги:
#Москва #Россия #Крейсер #Потоп
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