Магическая щепка за 40 миллионов: Невзоров рассказал, почему крейсер "Москва" считали неуязвимым

Магический талисман не смог уберечь русский корабль и он ушел в заданном ему направлении.

Российский журналист Александр Невзоров после того, как крейсер "Москва" затонул во время буксировки в порт, рассказал увлекательную историю о том, почему власти РФ считали гордость Черноморского флота неуязвимым и спокойно отправили его в опасную зону.

Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщается в Telegram-канале журналиста.

Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram

По словам Невзорова, путинские генералы были абсолютно уверены в неуязвимости крейсера "Москва". Они так считали потому, что корабль был защищен "чудотворной щепочкой" стоимостью 40 миллионов долларов.

"Именно поэтому крейсер залез в опасную зону, где до него могли дотянуться украинские ракеты. И дело не в системах обнаружения, отражения, перехвата и пр. Нет. Командование Черноморского флота получило приказ веровать в чудотворную силу одной хреновинки, которая с 2020 года украшала интерьер крейсера. Это была щепочка, волшебная магическая щепочка, способная отводить от корабля ракеты и торпеды", — сообщил журналист.

Известно, что ту самую "магическую щепочку" купили за 40 миллионов долларов, а командованию судна вручил ее Сергей Степашин (Бывший Председатель Правительства РФ).

Невзоров отмечает, что официальная формулировка при вручении магической щепки звучала следующим образом: "Христианская реликвия — частица Креста Господня — будет храниться на флагмане Черноморского флота — ракетном крейсере "Москва". Это кусочек дерева размером всего несколько миллиметров. Он находится внутри металлического креста XIX века, а тот, в свою очередь, хранится в специальном ковчеге".

Степашин вручает ту самую "магическую щепку"

Судя по всему, магическая щепка за 40 миллионов долларов оказалась бессильной против двух украинских ракет "Нептун", которые метко попали в крейсер "Москва". Не спасла "реликвия" и от шторма, который окончательно потопил корабль при буксировке в порт.

Напомним, что в украинском правительстве посоветовали Кремлю, как теперь можно использовать крейсер "Москва".