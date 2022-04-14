Российский крейсер "Москва" затонул: подробности

Подбитое вражеское судно не выдержало шторма.

Крейсер "Москва", подбитый двумя украинскими ракетами "Нептун", затонул во время буксировки в порт.

Об этом в четверг, 14 апреля, сообщили в Минобороны России.

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"Во время буксировки крейсера "Москва" в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял устойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул", — говорится в сообщении Минобороны РФ.

При этом экипаж крейсера удалось эвакуировать на находившиеся в районе корабли Черноморского Флота.

Стоит отметить, что крейсер "Москва" стал самой дорогой потерей армии россии в войне с Украиной. Стоимость корабля примерно 750 млн долларов. До этого самой дорогой потерей российских оккупантов стал десантный самолет ИЛ-76, который оценили в 86 млн долларов.

Напомним, что именно этот корабль участвовал в захвате острова Змеиный 24 февраля 2022 года, а после этого он оказывал огневую поддержку действующим в Николаевской области российским частям. Украинская армия ударила по вражескому судну двумя ракетами "Нептун", чем существенно его повредила.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российские власти не назвали истинную причину пожара на крейсере "Москва", заявив лишь, что в результате пожара на корабле сдетонировал боезапас. Тем временем удар по "Москве" породил в сети массу мемов и шуток, а известный артист даже посвятил подбитому кораблю стихотворение.