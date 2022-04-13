Сообщается о пожаре на корабле.

Крупнейший российский боевой корабль в Черном море, крейсер "Москва", был поражен двумя украинскими ракетами "Нептун".

Об этом сообщил волонтер Серж Марко в Фейсбук.

По его словам, на крейсере вспыхнул пожар, тушение которого осложняется штормом.

"Требуется тактическое затопление, судя по всему", — написал он.

Такую же информацию обнародовал журналист и бывший нардеп Сергей Высоцкий.

Также об этом написал волонтер Александр Аронец.

upd: Позже советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что корабль был выведен из строя и чуть не пошел ко дну.

Ракетный крейсер "Москва" был спущен на воду в 1979 году, но в эксплуатацию был принят лишь два года спустя. Предназначен для борьбы с надводными суднами, а также для оказания противовоздушной поддержки.

Именно этот корабль участвовал в захвате острова Змеиный 24 февраля 2022 года, а после этого он оказывал огневую поддержку российским частям действующим в Николаевской области. Также он принимал участие в боевых действиях во время вторжения россии в Грузию и в операциях в Сирии.

Согласно информации Крым.Реалии 10 апреля крейсер стал на якорь в оккупированном Севастополе.

Как сообщалось ранее, 24 марта украинские военные точным ракетным ударом из комплекса "Точка-У" потопили большой десантный корабль "Саратов" в порту Бердянска.