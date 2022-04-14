Крейсер "Москва" стал самой дорогой потерей армии рф в войне с Украиной: подробности
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россия потеряла флагман Черноморского флота.
Крейсер "Москва", подбитый двумя украинскими ракетами "Нептун", стал самой дорогой военной потерей россии в войне с Украиной.
Об этом сообщает Forbes.
В издании оценили стоимость корабля примерно 750 млн долларов. К слову, Украина в 2021 году на ракеты "Нептун" потратила 26 млн долларов. В 2020 году крейсер "Москва" был на ремонте. По данным росСМИ, стоимость работ составила 40 млрд рублей ($363 млн).
Ранее самой дорогой потерей россиян на войне в Украине стал большой десантный самолет ИЛ-76, стоимость которого оценивается в $86 млн. Примечательно, что рф потеряла в Украине уже 160 самолетов общей стоимостью $3,8 млрд.
Также в Forbes отметили, что рф уже потеряла в Украине 5260 единиц техники:
- 144 вертолетов;
- 160 самолетов;
- 753 танков;
- 1437 единиц автомобильной техники;
- 1968 боевых бронированных машин.
Напомним, в россии не стали называть причину пожара на крейсере "Москва", заявив лишь, что в результате пожара на корабле сдетонировал боезапас. Тем временем удар по "Москве" породил в сети массу мемов и шуток, а известный артист даже посвятил подбитому кораблю стих.
К слову, крейсер "Москва" — это то самое судно, которое было послано "на**й" украинским пограничником на острове Змеиный. Солдата-автора легендарной фразы вернули из плена.
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