Укр

Крейсер "Москва" стал самой дорогой потерей армии рф в войне с Украиной: подробности

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Крейсер "Москва" Новость обновлена 14 апреля 2022, 21:13
Крейсер "Москва"

россия потеряла флагман Черноморского флота.

Крейсер "Москва", подбитый двумя украинскими ракетами "Нептун", стал самой дорогой военной потерей россии в войне с Украиной.

Об этом сообщает Forbes.

В издании оценили стоимость корабля примерно 750 млн долларов. К слову, Украина в 2021 году на ракеты "Нептун" потратила 26 млн долларов. В 2020 году крейсер "Москва" был на ремонте. По данным росСМИ, стоимость работ составила 40 млрд рублей ($363 млн).

Ранее самой дорогой потерей россиян на войне в Украине стал большой десантный самолет ИЛ-76, стоимость которого оценивается в $86 млн. Примечательно, что рф потеряла в Украине уже 160 самолетов общей стоимостью $3,8 млрд.

Также в Forbes отметили, что рф уже потеряла в Украине 5260 единиц техники:

  • 144 вертолетов;
  • 160 самолетов;
  • 753 танков;
  • 1437 единиц автомобильной техники;
  • 1968 боевых бронированных машин.
Топ самых дорогих потерь россии в войне с Украиной
Топ самых дорогих потерь россии в войне с Украиной

Напомним, в россии не стали называть причину пожара на крейсере "Москва", заявив лишь, что в результате пожара на корабле сдетонировал боезапас. Тем временем удар по "Москве" породил в сети массу мемов и шуток, а известный артист даже посвятил подбитому кораблю стих.

К слову, крейсер "Москва" — это то самое судно, которое было послано "на**й" украинским пограничником на острове Змеиный. Солдата-автора легендарной фразы вернули из плена.

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#Украина #Россия #Война с Россией
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