Укр

Не пошел сам, вот и помогли: в сети шутят о ракетном ударе по российскому крейсеру "Москва"

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Крейсер "Москва"
Крейсер "Москва"

Ракетный удар по российскому военному кораблю стал поводом для шуток в сети

Вечером среды, 13 апреля, стало известно о том, что украинские военные нанесли ракетный удар по российскому ракетному крейсеру "Москва" из-за чего на нем произошел масштабный пожар. Эта информация не смогла пройти мимо пользователей сети, которые сразу же высказались об этом не скрывая восхищения.

"Телеграф" собрал лучшие из них в этом материале.

Стоит отметить, что согласно имеющейся информации удар был нанесен двумя украинскими крылатыми ракетами "Нептун", из-за чего пользователи сети тут же вспомнили о древнегреческом морском боге.

Вспомнили пользователи сети и о прославившихся на весь мир "тракторных войсках" Украины.

А активист Сергей Стерненко пошутил о секретных базах "Азова" на дне Черного моря.

Пользователи сети не могли оставить без внимания и недавний комментарий российских политиков о том, что мол "не стоит злить военный корабль".

Как известно, именно крейсер "Москва" участвовал в захвате украинского острова Змеиный, где украинские военные впервые указали нужное направление.

Стоит напомнить, что это не первый российский корабль, который идет куда его отправили украинцы. Так 24 марта в порту Бердянска был нанесен ракетный удар по большому десантному кораблю "Саратов", который от полученных повреждений затонул.

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#Украина #Россия #Мемы
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