Укр

Получил серьезные повреждения: в россии назвали свою версию пожара на крейсере "Москва"

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Крейсер "Москва" Новость обновлена 14 апреля 2022, 02:31
Крейсер "Москва"

Что же стало причиной пожара в россии пока "не знают"

В россии подтвердили пожар на крейсере "Москва", который был поражен украинскими ракетами "Нептун".

Об этом говорится в заявлении российского Минобороны, передают росСМИ.

"В результате пожара на ракетном крейсере "Москва" сдетонировал боезапас", — сказали в ведомстве.

Там также сообщили, что корабль получил серьезные повреждения, а весь экипаж пришлось эвакуировать.

Вместе с тем в россии не стали говорить, что же стало причиной взрыва на судне, отметив, что "причины устанавливаются".

Как сообщалось ранее, "Москва" является крупнейшим боевым кораблем россии в Черном море, именно он участвовал в захвате острова Змеиный в первый день полномасштабного военного вторжения. Кроме того, он в свое время принимал участие во вторжении российских войск в Грузию, а также в военной операции в Сирии

13 апреля появилась информация о том, что по кораблю был нанесен ракетный удар украинскими противокорабельными ракетами "Нептун".

В сети же новость восприняли с юмором, а пользователи сети уже начали делать тематические мемы о том самом "русском боевом корабле".

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