Получил серьезные повреждения: в россии назвали свою версию пожара на крейсере "Москва"
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Что же стало причиной пожара в россии пока "не знают"
В россии подтвердили пожар на крейсере "Москва", который был поражен украинскими ракетами "Нептун".
Об этом говорится в заявлении российского Минобороны, передают росСМИ.
"В результате пожара на ракетном крейсере "Москва" сдетонировал боезапас", — сказали в ведомстве.
Там также сообщили, что корабль получил серьезные повреждения, а весь экипаж пришлось эвакуировать.
Вместе с тем в россии не стали говорить, что же стало причиной взрыва на судне, отметив, что "причины устанавливаются".
Как сообщалось ранее, "Москва" является крупнейшим боевым кораблем россии в Черном море, именно он участвовал в захвате острова Змеиный в первый день полномасштабного военного вторжения. Кроме того, он в свое время принимал участие во вторжении российских войск в Грузию, а также в военной операции в Сирии
13 апреля появилась информация о том, что по кораблю был нанесен ракетный удар украинскими противокорабельными ракетами "Нептун".
В сети же новость восприняли с юмором, а пользователи сети уже начали делать тематические мемы о том самом "русском боевом корабле".