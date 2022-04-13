Убьет за 300 км: что такое ракета "Нептун", которой подбили ракетный крейсер "Москва"

Оккупанты в очередной раз испытали на себе мощь украинского оружия

В среду, 13 апреля, ракетный крейсер оккупантов "Москва" был поражен двумя противокорабельными ракетами, из-за чего на нем вспыхнул масштабный пожар. При этом указывается, что по тому самому российскому военному кораблю, который был послан по известному направлению защитниками острова Змеиный, был нанесен удар ракетами "Нептун" украинского производства.

"Телеграф" решил напомнить, что это за ракеты.

Работы по созданию нового противокорабельного оружия в Украине начались в 2014 году киевским конструкторским бюро "Луч", после того, как россия оккупировала Крымский полуостров. ВСУ нуждалась в ракетах, которые смогли бы эффективно поражать корабли противника, особенно с учетом усиления группировки российского флота в черноморском регионе.

Первые летные испытания крылатой ракеты "Нептун" были проведены в начала 2018 года, а в апреле 2019 года в Одесской области прошли успешные пуски ракеты с наземного комплекса РК-360МЦ. На вооружение комплекс поступил 23 августа 2020 года.

На комплекс устанавливаются передовая электроника, которая эффективно поражать цели даже в условиях активного применения средств РЭБ противником.

Сама ракета вместе с ускорителями достигает длины в 5050 мм, а ее стартовая масса составляет около 870 кг. При этом боевая часть весит около 150 кг, чего достаточно для поражения кораблей противника водоизмещением до 5000 тонн. Ракета способна поражать цели на расстоянии до 300 километров, а головка самонаведения может "заметить" и захватить цель на расстоянии до 50 километров. Скорость полета "Нептуна" достигает 900 км/ч.

По данным портала "Милитарный" в конце января КБ "Луч" начал работы над производством второго дивизиона ракет "Нептун" для ВМС ВСУ.

Как сообщалось ранее, 24 марта украинские военные точным ракетным ударом из комплекса "Точка-У" потопили большой десантный корабль "Саратов" в порту Бердянска.