Рус

Вб’є за 300 км: що таке ракета "Нептун", якою підбили ракетний крейсер "Москва"

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
3108
Наземний комплекс РК-360МЦ "Нептун" Новина оновлена 13 квітня 2022, 23:02
Наземний комплекс РК-360МЦ "Нептун"

Окупанти в черговий раз відчули на собі силу української зброї

У середу, 13 квітня, ракетний крейсер окупантів "Москва" був уражений двома протикорабельними ракетами, через що на ньому спалахнула масштабна пожежа. При цьому вказується, що по тому самому російському військовому кораблю, якого було послано за відомим напрямом захисниками острова Зміїний, було завдано удару ракетами "Нептун" українського виробництва.

"Телеграф" вирішив нагадати, що то за ракети.

Роботи зі створення нової протикорабельної зброї в Україні розпочалися у 2014 році київським конструкторським бюро "Луч" після того, як росія окупувала Кримський півострів. ВСУ потребувала ракет, які змогли б ефективно вражати кораблі супротивника, особливо з урахуванням посилення угруповання російського флоту в чорноморському регіоні.

Перші льотні випробування крилатої ракети "Нептун" були проведені на початку 2018 року, а у квітні 2019 року на Одещині пройшли успішні пуски ракети з наземного комплексу РК-360МЦ. На озброєння комплекс надійшов 23 серпня 2020 року.

На комплекс встановлюються передова електроніка, яка ефективно вражатиме цілі навіть в умовах активного застосування засобів РЕБ противником.

Сама ракета разом з прискорювачами досягає довжини 5050 мм, а її стартова маса становить близько 870 кг. При цьому бойова частина важить близько 150 кг, чого достатньо для ураження кораблів супротивника водотоннажністю до 5000 тонн. Ракета здатна вражати цілі з відривом до 300 кілометрів, а головка самонаведення може помітити і захопити ціль з відривом до 50 кілометрів. Швидкість польоту "Нептуна" сягає 900 км/год.

За даними порталу "Мілітарний", наприкінці січня КБ "Промінь" розпочав роботи над виробництвом другого дивізіону ракет "Нептун" для ВМС ЗСУ.

Як повідомлялося раніше, 24 березня українські військові влучним ракетним ударом з комплексу "Точка-У" потопили великий десантний корабель "Саратов" у порту Бердянська.

Теги:
#Україна #Росія #Нептун
ЗСУ
Україна
Вертольоти, дрони-камікадзе та БТР: яку зброю США включили у пакет допомоги для України
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
ЗСУ
Вертольоти, дрони-камікадзе та БТР: яку зброю США включили у пакет допомоги для України
Дата публікації
Категорія
Крейсер "Москва"
Крейсер "Москва" відчув сили "Нептуна": у мережі повідомили про удар по російському військовому кораблю
Дата публікації
Категорія
Звернення командирів Азова та морських піхотинців
Командири морпіхів та "Азова" записали перше спільне відео з Маріуполя: обіцяють бити окупантів до останнього
Дата публікації
Категорія
Віктор Медведчук
Медведчука намагалися вивезти до Придністров’я для передачі ФСБ: СБУ розкрила деталі затримання
Дата публікації
Категорія
Війна в Україні триває вже 50 днів
Війна — день 50: Україна чекає на серйозні поставки зброї, росія відходить від удару по "Москві"