Вб’є за 300 км: що таке ракета "Нептун", якою підбили ракетний крейсер "Москва"

Окупанти в черговий раз відчули на собі силу української зброї

У середу, 13 квітня, ракетний крейсер окупантів "Москва" був уражений двома протикорабельними ракетами, через що на ньому спалахнула масштабна пожежа. При цьому вказується, що по тому самому російському військовому кораблю, якого було послано за відомим напрямом захисниками острова Зміїний, було завдано удару ракетами "Нептун" українського виробництва.

"Телеграф" вирішив нагадати, що то за ракети.

Роботи зі створення нової протикорабельної зброї в Україні розпочалися у 2014 році київським конструкторським бюро "Луч" після того, як росія окупувала Кримський півострів. ВСУ потребувала ракет, які змогли б ефективно вражати кораблі супротивника, особливо з урахуванням посилення угруповання російського флоту в чорноморському регіоні.

Перші льотні випробування крилатої ракети "Нептун" були проведені на початку 2018 року, а у квітні 2019 року на Одещині пройшли успішні пуски ракети з наземного комплексу РК-360МЦ. На озброєння комплекс надійшов 23 серпня 2020 року.

На комплекс встановлюються передова електроніка, яка ефективно вражатиме цілі навіть в умовах активного застосування засобів РЕБ противником.

Сама ракета разом з прискорювачами досягає довжини 5050 мм, а її стартова маса становить близько 870 кг. При цьому бойова частина важить близько 150 кг, чого достатньо для ураження кораблів супротивника водотоннажністю до 5000 тонн. Ракета здатна вражати цілі з відривом до 300 кілометрів, а головка самонаведення може помітити і захопити ціль з відривом до 50 кілометрів. Швидкість польоту "Нептуна" сягає 900 км/год.

За даними порталу "Мілітарний", наприкінці січня КБ "Промінь" розпочав роботи над виробництвом другого дивізіону ракет "Нептун" для ВМС ЗСУ.

Як повідомлялося раніше, 24 березня українські військові влучним ракетним ударом з комплексу "Точка-У" потопили великий десантний корабель "Саратов" у порту Бердянська.