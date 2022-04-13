Крейсер "Москва" скуштував сили "Нептуна": у мережі повідомили про удар по російському військовому кораблю
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Повідомляється про пожежу на кораблі.
Найбільший російський бойовий корабель у Чорному морі, крейсер "Москва", був уражений двома українськими ракетами "Нептун".
Про це повідомив волонтер Серж Марко у Фейсбуку.
За його словами, на крейсері спалахнула пожежа, гасіння якої ускладнюється штормом.
"Потрібно тактичне затоплення, зважаючи на все", — написав він.
Таку саму інформацію оприлюднив журналіст та колишній нардеп Сергій Висоцький.
Також про це написав волонтер Олександр Аронець.
upd: Пізніше радник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що корабель був виведений з ладу та мало не пішов на дно.
Ракетний крейсер "Москва" був спущений на воду в 1979 році, але в експлуатацію був прийнятий лише через два роки. Призначений для боротьби з надводними суднами, а також для протиповітряної підтримки.
Саме цей корабель брав участь у захопленні острова Зміїний 24 лютого 2022 року, а після цього він надавав вогневу підтримку російським частинам, що діють у Миколаївській області. Також він брав участь у бойових діях під час вторгнення росії до Грузії та в операціях у Сирії.
По даним Крим.Реалії 10 квітня крейсер став на якір в окупованому Севастополі.
Як повідомлялося раніше, 24 березня українські військові влучним ракетним ударом з комплексу "Точка-У" потопили великий десантний корабель "Саратов" у порту Бердянська.