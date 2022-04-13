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Крейсер "Москва" скуштував сили "Нептуна": у мережі повідомили про удар по російському військовому кораблю

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Крейсер "Москва" Новина оновлена 13 квітня 2022, 22:29
Крейсер "Москва"

Повідомляється про пожежу на кораблі.

Найбільший російський бойовий корабель у Чорному морі, крейсер "Москва", був уражений двома українськими ракетами "Нептун".

Про це повідомив волонтер Серж Марко у Фейсбуку.

За його словами, на крейсері спалахнула пожежа, гасіння якої ускладнюється штормом.

"Потрібно тактичне затоплення, зважаючи на все", — написав він.

Таку саму інформацію оприлюднив журналіст та колишній нардеп Сергій Висоцький.

Також про це написав волонтер Олександр Аронець.

upd: Пізніше радник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що корабель був виведений з ладу та мало не пішов на дно.

Ракетний крейсер "Москва" був спущений на воду в 1979 році, але в експлуатацію був прийнятий лише через два роки. Призначений для боротьби з надводними суднами, а також для протиповітряної підтримки.

Саме цей корабель брав участь у захопленні острова Зміїний 24 лютого 2022 року, а після цього він надавав вогневу підтримку російським частинам, що діють у Миколаївській області. Також він брав участь у бойових діях під час вторгнення росії до Грузії та в операціях у Сирії.

По даним Крим.Реалії 10 квітня крейсер став на якір в окупованому Севастополі.

Як повідомлялося раніше, 24 березня українські військові влучним ракетним ударом з комплексу "Точка-У" потопили великий десантний корабель "Саратов" у порту Бердянська.

Теги:
#Україна #Росія #ЗСУ
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