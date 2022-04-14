Отримав серйозні пошкодження: у росії назвали свою версію пожежі на крейсері "Москва"
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Що ж стало причиною пожежі в росії, поки "не знають"
У росії підтвердили пожежу на крейсері "Москва", яка була вражена українськими ракетами "Нептун".
Про це йдеться у заяві російського Міноборони, передають росЗМІ.
"Внаслідок пожежі на ракетному крейсері "Москва" здетонував боєзапас", — сказали у відомстві.
Там також повідомили, що корабель зазнав серйозних пошкоджень, а весь екіпаж довелося евакуювати.
Водночас у росії не стали говорити, що стало причиною вибуху на судні, зазначивши, що "причини встановлюються".
Як повідомлялося раніше, "Москва" є найбільшим бойовим кораблем росії у Чорному морі, саме він брав участь у захопленні острова Зміїний у перший день повномасштабного військового вторгнення. Крім того, він свого часу брав участь у вторгненні російських військ до Грузії, а також у військовій операції в Сирії
13 квітня з’явилася інформація про те, що по кораблю було завдано ракетного удару українськими протикорабельними ракетами "Нептун".
У мережі ж новину сприйняли з гумором, а користувачі мережі вже почали робити тематичні меми про "російський бойовий корабель".