Отримав серйозні пошкодження: у росії назвали свою версію пожежі на крейсері "Москва"

Що ж стало причиною пожежі в росії, поки "не знають"

У росії підтвердили пожежу на крейсері "Москва", яка була вражена українськими ракетами "Нептун".

Про це йдеться у заяві російського Міноборони, передають росЗМІ.

"Внаслідок пожежі на ракетному крейсері "Москва" здетонував боєзапас", — сказали у відомстві.

Там також повідомили, що корабель зазнав серйозних пошкоджень, а весь екіпаж довелося евакуювати.

Водночас у росії не стали говорити, що стало причиною вибуху на судні, зазначивши, що "причини встановлюються".

Як повідомлялося раніше, "Москва" є найбільшим бойовим кораблем росії у Чорному морі, саме він брав участь у захопленні острова Зміїний у перший день повномасштабного військового вторгнення. Крім того, він свого часу брав участь у вторгненні російських військ до Грузії, а також у військовій операції в Сирії

13 квітня з’явилася інформація про те, що по кораблю було завдано ракетного удару українськими протикорабельними ракетами "Нептун".

У мережі ж новину сприйняли з гумором, а користувачі мережі вже почали робити тематичні меми про "російський бойовий корабель".