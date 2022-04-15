Резников потроллил россию: есть идея, как теперь использовать крейсер "Москва"

Министр предлагает развивать туристическую сферу в акватории Черного моря

На новость об уходе российского крейсера "Москва" на дно моря отреагировало множество украинцев, и среди них — глава Министерства обороны Алексей Резников. По его мнению, этот объект вполне можно будет использовать в качестве места для туристического дайвинга.

Свое предложение чиновник опубликовал на личной странице в Twitter в пятницу, 15 апреля.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

По его словам, "Москва", будучи "флагманским" военным кораблем российского флота, станет достойным местом для любителей погружаться в морские глубины.

"У нас появилось еще одно место для дайвинга в Черном море, — подчеркнул Резников. — Обязательно посетим место крушения после нашей победы в войне".

Текст он сопроводил собственной фотографией, где он запечатлен под водой в компании огромной черепахи. Как оказалось, наш министр обороны является заядлым дайвером — у него насчитывается уже три сотни погружений с аквалангом.

Судя по комментариям к твиту, многие украинские и зарубежные пользователи соцсети поддерживают и такую идею, и Украину в ее борьбе с россией.

Напомним, что о поражении крейсера "Москва" двумя ракетами украинского комплекса "Нептун" стало известно в среду, 13 апреля. Сразу после этого на корабле вспыхнул пожар. На борту находилось около пяти сотен человек экипажа. Сообщается, что судно затонуло уже во время буксировки в порт оккупированного Севастополя. К слову, это тот самый корабль, который послали по известному маршруту наши пограничники с острова Змеиный в начале войны.

Также "Телеграф" писал, как на действия российской армии может повлиять потеря двух важных кораблей из Черноморского флота. Отметим, что помимо "Москвы" украинские военные ранее смогли добиться еще и уничтожения БДК "Саратов".