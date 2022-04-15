Укр

Резников потроллил россию: есть идея, как теперь использовать крейсер "Москва"

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
400
Резников уже знает, на что сгодится "Москва" Новость обновлена 15 апреля 2022, 13:53
Резников уже знает, на что сгодится "Москва"

Министр предлагает развивать туристическую сферу в акватории Черного моря

На новость об уходе российского крейсера "Москва" на дно моря отреагировало множество украинцев, и среди них — глава Министерства обороны Алексей Резников. По его мнению, этот объект вполне можно будет использовать в качестве места для туристического дайвинга.

Свое предложение чиновник опубликовал на личной странице в Twitter в пятницу, 15 апреля.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

По его словам, "Москва", будучи "флагманским" военным кораблем российского флота, станет достойным местом для любителей погружаться в морские глубины.

"У нас появилось еще одно место для дайвинга в Черном море, — подчеркнул Резников. — Обязательно посетим место крушения после нашей победы в войне".

Текст он сопроводил собственной фотографией, где он запечатлен под водой в компании огромной черепахи. Как оказалось, наш министр обороны является заядлым дайвером — у него насчитывается уже три сотни погружений с аквалангом.

Судя по комментариям к твиту, многие украинские и зарубежные пользователи соцсети поддерживают и такую идею, и Украину в ее борьбе с россией.

Напомним, что о поражении крейсера "Москва" двумя ракетами украинского комплекса "Нептун" стало известно в среду, 13 апреля. Сразу после этого на корабле вспыхнул пожар. На борту находилось около пяти сотен человек экипажа. Сообщается, что судно затонуло уже во время буксировки в порт оккупированного Севастополя. К слову, это тот самый корабль, который послали по известному маршруту наши пограничники с острова Змеиный в начале войны.

Также "Телеграф" писал, как на действия российской армии может повлиять потеря двух важных кораблей из Черноморского флота. Отметим, что помимо "Москвы" украинские военные ранее смогли добиться еще и уничтожения БДК "Саратов".

Теги:
#Украина #Россия #Черноморский флот #Война #Крейсер #Крейсер "Москва"
дмитрий песков
Новости России
У путина озвучили "первостепенную задачу" войны в Украине
Дата публикации
Дата публикации
Категория
дмитрий песков
У путина озвучили "первостепенную задачу" войны в Украине
Дата публикации
Категория
Разбитый танк оккупационной армии
Потери россиян в Украине выросли до новой круглой цифры — Генштаб ВСУ
Дата публикации
Категория
Кремль готовит множество ракетных ударов по Украине
россия готовит ракетные атаки: назван самый опасный период, украинцев просят быть бдительными
Дата публикации
Категория
путин отчаялся и действительно может пойти на крайние меры, считает Арестович
Арестович рассказал, что будет путину за ядерный удар по Украине
Дата публикации
Категория
Война в Украине длится 51 день
Война – день 51: "Москва" пошла ко дну, а Байден собирается ехать в Украину