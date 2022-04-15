Гибель "Москвы" и еще одного корабля рф: британская разведка дала прогноз действий россии

Крейсер "Москва" играл ключевую роль командного корабля и узла противовоздушной обороны.

После потери двух ключевых военно-морских объекта россия может пересмотреть свою позицию в Черном море.

Об этом свидетельствуют данные британской разведки, опубликованные в Twitter 15 апреля.

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В Минобороны отмечают, что крейсер "Москва", который затонул после удара украинскими ракетами, выполнял ключевую роль как командного корабля, так и узла противовоздушной обороны.

Разведка Британии сообщает, что этот корабль советской эпохи был одним из трех крейсеров класса "Слава" в российском флоте. Первоначально введенный в эксплуатацию в 1979 году, крейсер "Москва" прошел обширный ремонт, призванный улучшить его возможности, и вернулся в рабочее состояние только в 2021 году.

Еще один корабль россия потеряла 24 марта. Тогда в результате обстрела украинскими силами загорелся и получил повреждения большой десантный корабль "Саратов".

"Этот инцидент означает, что после вторжения в Украину Россия понесла ущерб по двум ключевым военно-морским объектам, первым из которых стал российский десантный корабль класса "Аллигатор" "Саратов" 24 марта. Оба события, вероятно, заставят россию пересмотреть свою позицию в Черном море", — сообщает разведка.

Напомним, крейсер "Москва", подбитый двумя украинскими ракетами "Нептун", 14 марта затонул во время буксировки в порт.

Позже в российском министерстве обороны были вынуждены признать, что крейсер затонул.

Крейсер "Москва" стал самой дорогой военной потерей россии в войне с Украиной — стоимость корабля примерно 750 млн долларов.

Тем временем удар по "Москве" породил в сети массу мемов и шуток.

К слову, крейсер "Москва" — это то самое судно, которое было послано "на**й" украинским пограничником на острове Змеиный. Солдата-автора легендарной фразы вернули из плена.