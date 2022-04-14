Война - день 50: Украина ждет серьезные поставки оружия, россия отходит от удара по "Москве"

Оперативно о главном 14 апреля

Наступил 50-й день с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Усилия оккупантов сместились на восточные и южные области нашей страны, где продолжаются ракетные и артиллерийские обстрелы мирных городов, а также ожесточенные бои. Вместе с тем каждый день войны россияне продолжают нести огромные потери как в боевой технике, так и в личном составе. Не могут они скрыться даже в море, так, например, ракетный крейсер "Москва" познакомился поближе с украинскими ракетами "Нептун" и теперь долго еще не сможет выполнять боевые задачи. Растет и международная поддержка Украины, так США пообещали новый пакет военной помощи, который включает в себя тяжелую артиллерию, а Германия активизировала поставки вооружения на нужды ВСУ.

В этой трансляции "Телеграф" будет информировать о главных событиях 14 апреля. Более оперативная информация доступна в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

О том, что происходило в Украине 11 апреля, читайте в материале: "Война – день 47: россияне перебрасывают силы на Харьков и Днепр, а Украина усиливает армию новым оружием".

А с самыми важными для Украины событиями в стране и мире в ракурсе продолжающейся войны за 12 апреля можно подробно ознакомиться в нашей статье: "Война – день 48: войска россии совершили химическую атаку в Мариуполе и бомбят города, а в мире ждут дефолта рф".

Информация за 13 апреля доступна в материале: Война – день 49: в Украине задержали Медведчука, США и Германия обещают оружие, а путин гнет свою линию.