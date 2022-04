Мариуполь все еще под огнем, а из Беларуси идет техника: свежие карты боев

На востоке страны фронт по-прежнему "самый жаркий"

По состоянию на утро четверга, 14 апреля, 50-го дня войны в Украине, российская армия продолжает локальные попытки захватить Изюм, а также укрепиться на северодонецком направлении. При этом самой сложной точкой фронта по-прежнему остается Мариуполь.

Об этом свидетельствуют свежие данные от аналитиков The Institute for the Study of War.

Оккупанты утверждают, что в Мариуполе им удалось захватить металлургический завод им. Ильича, а также в открытую врут о захвате в плен абсолютно всех морских пехотинцев, которые защищали объект. В "Азове" же эту информацию опровергают: военнослужащим наоборот удалось прорвать оцепление и собрать воедино все украинские силы, сейчас находящиеся на страже Мариуполя.

При этом захватчики продолжают добивать местную инфраструктуру и бьют по портам и "Азовстали". Эксперты ISW предполагают, что город может пасть за неделю, если к местным силам ВСУ не прибудет подмога.

Из других "горячих" точек Донбасса остается Попасная, Рубежное и, конечно же, Северодонецк. При этом за прошедшие сутки 13 апреля оккупантам не удалось достичь видимого успеха в этом направлении. Однако сообщается, что на восток Украины продолжают пребывать новые военные подразделения и техника — в том числе, с Беларуси.

Отметим, что сложным направлением все еще является и харьковско-изюмское, но украинцы здорово держат оборону, не позволяя врагам прорывать её. Специалисты ISW считают, что взятие Харькова российскими войсками является невозможным.

Также неспокойно и на юге Украины, особенно в Херсонской области. Россияне якобы пытались атаковать украинских военных на нескольких направлениях, однако претерпели поражение. При этом по ночам с территории Херсонщины неоднократно армия рф пыталась обстреливать Николаевскую область.

По предварительным оценкам, у россиян на южном направлении может быть создано две базы снабжения — одна из них в Крыму, а другая где-то в Херсонской области.

Напомним, что при всей массивности армии противника она продолжает нести чудовищные потери, в том числе в техническом плане. По мнению аналитиков Oryx, соотношение потерь техники между рф и Украиной может достигать показателя 4:1 — разумеется, в нашу пользу.

Также мы рассказывали, что украинцам удалось подбить российский крейсер "Москва". Скорее всего, это тот самый русский военный корабль, который по известному маршруту отправили защитника острова Змеиный в самом начале войны.