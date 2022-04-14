Оккупанты отдали ВСУ две сотни танков — исследователи

В основном россияне теряли танки Т-72 разных модификаций, но есть и более новая техника

Оккупационные войска в Украине потеряли уже более 500 танков. Что касается общих потерь в технике, то ее количество перевалило за 2,8 тысячи.

Об этом информирует портал Oryx, которые собирает фото- и видеоподтверждения уничтоженной и захваченной техники в военных конфликтах.

Авторы портала предупреждают, что речь идет только о той техники, для которой существует визуальное подтверждение, в то время как реальные потери могут быть намного выше.

По его информации российские войска потеряли уже 505 танков разных моделей. Из них 256 были уничтожены, 9 подбиты, 40 брошены и 200 захвачены.

Больше всего россияне потеряли танков Т-72Б3, однако есть подтвержденные данные, что среди потерь есть по меньшей мере 17 новейших Т-90А, из которых 9 были захвачены ВСУ.

Всего россияне потеряли 2884 единицы боевой техники, из которых 1066 была захвачена украинскими защитниками.

Также отмечается, что соотношения потерянной техники составляет примерно 4 к 1 не в пользу оккупантов.

Как сообщалось ранее 13 апреля в сети появилась информация о том, что украинские военные нанесли удар крылатыми ракетами "Нептун" по ракетному крейсеру "Москва", из-за чего тот получил масштабные повреждения.

В россии позже заявили, что на корабле произошел пожар из-за которого сдетонировал боекомплект. Что стало его причиной там сообщать не стали.