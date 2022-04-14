Минцифры создало "карту мародеров": адреса и контакты российских оккупантов доступны всем

Данные о россиянах постоянно будут обновляться.

Российские оккупанты в Киевской области ограбили сотни домов граждан Украины, а после побега на территорию Беларуси отправляли награбленное курьерскими службами в собственные дома. Это сыграло с ними злую шутку, ведь информацию об отправлении получила IT-армия Украины и разработала онлайн-карту российских мародеров.

Об этом в четверг, 14 апреля, сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

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Украинским кибервоинам удалось установить личные данные российских оккупантов, которые отправляли украденные в Украине вещи через курьерские службы Беларуси и России. IT-армия узнала личные данные, дату рождения, звания, воинские части, табельные номера, личные страницы в соцсетях и адреса россиян-мародеров, после чего разработала специальную онлайн-карту.

"На этой карте доступна полная информация о российской армии мародеров — где они проживают и куда отправляли награбленное. Карта будет обновляться", — сообщили в Минцифре.

Напомним, что благодаря технологии распознавания лица Минцифры удалось найти российских оккупантов, совершавших жестокие зверства над людьми в Буче и других городах Украины.

Также "Телеграф" сообщал, что эстонские энтузиасты воспользовались обнародованными украинской разведкой паспортными данными солдат, творивших зверства в Буче, и нанесли места их проживания на онлайн-карту.