В россии выдали очередную ложь о якобы "обстреле украиной" ее территории. В пограничном управлении ФСБ заявили об обстреле пограничного пункта на территории Брянска.

Об этом пишут российские СМИ.

Как сообщал "Телеграф", ранее в россии заявили, что причиной пожара на нефтебазе в Белгороде в конце марта стал авиаудар с двух вертолетов вооруженных сил Украины. Позднее в рф возбудили дело против ВСУ. В Украине все подобные обвинения отрицают.