Укр

россия снова заявила об "обстреле Украиной" своей территории

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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В рф сообщают об обстреле Брянска Новость обновлена 14 апреля 2022, 13:52
В рф сообщают об обстреле Брянска

В россии выдали очередную ложь о якобы "обстреле украиной" ее территории. В пограничном управлении ФСБ заявили об обстреле пограничного пункта на территории Брянска.

Об этом пишут российские СМИ.

Как сообщал "Телеграф", ранее в россии заявили, что причиной пожара на нефтебазе в Белгороде в конце марта стал авиаудар с двух вертолетов вооруженных сил Украины. Позднее в рф возбудили дело против ВСУ. В Украине все подобные обвинения отрицают.

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