У США заканчивается важное оружие для Украины: тревожная информация

США продолжают помогать Украине мощным оружием, однако их запасы постепенно завершаются

Соединенные Штаты отправили в Украину столько противотанковых ракет Javelin, что их запасы иссякают для возможного использования собственными силами. Пополнение американских запасов новым оружием будет длиться годы.

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Данную информацию обнародовало издание CNN, ссылаясь на старшего советника Программы международной безопасности Центра стратегических и международных исследований Марка Кансиана.

"Военные планировщики, вероятно, начинают нервничать. Соединенные Штаты хранят запасы для различных возможных глобальных конфликтов, которые могут произойти против Северной Кореи, Ирана или самой России. В какой-то момент эти запасы опустятся настолько, что военные планировщики усомняются в том, что военные планы могут быть исполнены. США, вероятно, приближаются к этому моменту", — сообщил собеседник.

Согласно его оценкам, в складских помещениях вероятнее всего осталось не более 20-25 тысяч "Джавелинов" и около семи тысяч противотанковых систем. Этот остаток составляет примерно треть от всего количества американских запасов оружия.

Также Кансиан добавил, что, для того чтобы заменить все поставленные Украине ракеты, США понадобится около 3-4 лет, а если Белый дом решит отправить в Украину еще один пакет такого вооружения, то на восстановление запасов уйдет еще больше времени.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Белом доме сообщили о готовности рассмотреть вероятность поставки Украине вооружения средней дальности для проведения боевых ударов по аэродромам, расположенным в россии.

Также напомним, что накануне в США заявили, что планируют выделить для украинской армии еще один пакет финансовой помощи в сумме 750 миллионов долларов.