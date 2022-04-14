У путина ответили, ждать ли нового раунда переговоров с Украиной

В россии заявили, что осознания того, когда состоится очередной раунд переговоров с Украиной, у них пока нет.

Указанную информацию в четверг, 14 апреля, обнародовал пресс-секретарь президента россии дмитрий песков.

"кремль сообщит, если разговор путина и Зеленского состоится. путин никогда принципиально не отказывался от встречи с Зеленским, но для него нужно подготовить текст документа", — отметил песков.

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