У путина ответили, ждать ли нового раунда переговоров с Украиной
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В россии заявили, что осознания того, когда состоится очередной раунд переговоров с Украиной, у них пока нет.
Указанную информацию в четверг, 14 апреля, обнародовал пресс-секретарь президента россии дмитрий песков.
"кремль сообщит, если разговор путина и Зеленского состоится. путин никогда принципиально не отказывался от встречи с Зеленским, но для него нужно подготовить текст документа", — отметил песков.
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