Укр

Переговоры с россией: Подоляк объяснил, с чем сейчас проблемы

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Михаил Подоляк на переговорах в Турции Новость обновлена 12 апреля 2022, 18:40
Михаил Подоляк на переговорах в Турции

Российская сторона создает давление на переговорный процесс

Во вторник, 12 апреля, на 48-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что переговоры между Киевом и москвой проходят крайне тяжело.

Об этом рассказал член украинской переговорной группы, советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

Подоляк отметил, что переговоры с рф проходят крайне тяжело, однако рабочи группы встречаются в онлайн-формате. Советник главы ОП добавил, что российская сторона оказывает давление на переговорный процесс с помощью публичных заявлений. К примеру, президент рф владимир путин во вторник встретился с самопровозглашенным президентом Беларуси александром лукашенко на космодроме "Восточный", где заявил, что переговоры с Украиной зашли в тупик.

"Если коротко. Переговоры проходят крайне тяжело. Онлайн в рабочих подгруппах. Но проходят. Понятно, что эмоциональный фон сегодня в переговорном процессе сложный. Понятно, что украинская делегация работает исключительно в рамках, являющихся проукраинскими и прозрачными. Понятно также, что российская сторона придерживается своей традиционной тактики публично оказывать давление на переговорный процесс, в том числе за счет определенных публичных заявлений", — заявил Подоляк.

Ранее сообщалось, что в НАТО прогнозируют еще один этап войны в Украине, который будет более быстрым и кровавым.

Напомним, в последний раз переговорщики Киева и москвы встречались в конце марта в Стамбуле.

Теги:
#Украина #Россия #Война с Россией #Михаил Подоляк
Михаил Подоляк на переговорах в Турции
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