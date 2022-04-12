путин заявил о "тупике" в переговорах с Украиной: но есть нюанс
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путин по традиции пытается обвинить во всем Украину
Президент россии владимир путин заявил, что переговоры с Украиной "зашли в тупик" якобы из-за того, что Украина "изменила свою позицию по ним".
Об этом он заявил 12 апреля, передают российские СМИ.
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"Киев отошел от договоренностей, достигнутых на переговорах сторон в Стамбуле, и вернулся в тупиковую ситуацию", — заявил путин.
При этом он отметил, что о том, что Украина якобы резко изменила в своей позиции по переговорам, ему сообщили лишь 11 апреля.
"Вчера мне сказали, что украинская сторона что-то изменила в позиции по переговорам, подробностей пока не знаю", — сказал он.
Напомним, что очередной раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта в Стамбуле. По результатам трехчасового общения был сделан ряд заявлений – главное в материале "Телеграфа".
Ранее "Телеграф" сообщал, что государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что не видит, чтобы переговоры между Украиной и россией "двигались эффективным образом".
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