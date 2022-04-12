Укр

В НАТО прогнозируют еще один этап войны в Украине: "Будет более быстрым и кровавым"

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Мирча Джоане спрогнозировал дальнейший ход войны в Украине Новость обновлена 12 апреля 2022, 15:35
Мирча Джоане спрогнозировал дальнейший ход войны в Украине

Запад поддержит Украину оружием.

В Североатлантическом Альянсе считают, что в Украине состоится еще один масштабный этап боевых действий, который будет значительно кровавым, чем был с начала вторжения российских оккупантов на наши земли.

Такое мнение озвучил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.

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"Все указывает на то, что нас ждет скорое вступление ко второму этапу этой войны, очень кровавое. Мы вступаем во второй этап, более сложный, отличающийся по характеру от первого этапа, на гораздо более широкой территории, как на востоке, на Донбассе, так и на юге, в сторону Крыма и Мариуполя", — заявил он.

Заместитель генсека НАТО надеется, что война россии с Украиной не затянется, но говорит, что шансов на это слишком мало и будут новые потери среди мирного населения.

Джоанэ добавил, что именно по этой причине страны-союзники решили поставлять Украине новые типы вооружения и резко осудили россию за военные преступления в Украинских городах.

Ответил представитель НАТО и на вопрос, будет ли российская армия умышленно убивать мирных жителей в Украине.

"Мы надеемся, что этого не будет в дальнейшем, потому что то, что они делают, уже чрезвычайно варварское и дикое, но повторяю, мы ожидаем ближайшего возобновления боевых действий на более широком фронте. Она будет военной составляющей гораздо ближе к классической войне, а не к тому, что мы видели в первые шесть недель войны, и, к сожалению, у нас будут жертвы среди гражданского населения", — добавил Джоанэ.

Напомним, что на 12 апреля активность российских оккупантов на востоке Украины возле Изюма и на юге в Херсонской области не прекращается. Вражеская армия все еще пытается захватить Мариуполь, штурмовать Попасную, Рубежное, Северодонецк.

Однако, военные аналитики США убеждены, что у российской армии нет возможности сконцентрировать достаточно сил для того, чтобы победить в битве за Донбасс, поэтому наступление оккупантов на эту территорию Украины, скорее всего, будет провальным.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в сети сделали эффектный ролик о потерях россиян в Украине.

Теги:
#Украина #НАТО #Россия #Война
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