Война – день 48: войска россии совершили химическую атаку в Мариуполе и бомбит города, а в мире ждут дефолта рф

Оперативно о главном за день

Украина защищается от российского нашествия уже 48-й день. Города Украины ежедневно подвергаются массированным российским обстрелам и бомбардировкам, гибнут мирные украинцы. Защитники Мариуполя заявили, что россияне применили против них неизвестное отравляющее вещество. Тем временем на освобожденных от россиян территориях продолжаются разборы руин, вскрываются все новые и новые преступления оккупантов. Однако все это не остается безнаказанным: украинские военные в ожесточенных боях наносят существенный урон живой силе и технике противника, а страны Запада и отдельные частные компании продолжают вводить свои санкции против Украины, а также готовиться к лишению путина главного источника доходов — импорта нефти.

В этой текстовой трансляции "Телеграф" сообщает о важнейших событиях, происходящих в Украине 11 апреля. Более оперативная информация доступна в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 Воздушные силы ВСУ сообщили, что за 11 апреля уничтожены семь воздушных целей российских оккупантов:

один самолет;

два вертолета;

четыре беспилотных летательных аппарата.

Кроме этого ударные группы штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24м на разных направлениях наносят ракетно-бомбовые удары по позициям российских оккупантов.

ВСУ за прошедший день на Донецком и Луганском направлениях отбили 6 вражеских атак. "Украинские защитники уничтожили 4 танка, 5 единиц бронированной и 26 единиц автомобильной техники, 8 артиллерийских систем противника", – говорится в сообщении.

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00:00 Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем видеообращении заявил, что украинская сторона серьезно рассматривает заявления оккупантов о возможном применении химического оружия против Украины.

Он также впервые заявил, что ВСУ могли бы деблокировать осажденный россиянами Мариуполь, если бы получили достаточно оружия.

Помимо этого Зеленский заявил, что минирование российскими войсками украинской территории является сознательным военным преступлением.

Лидер "Азовского Движения" Андрей Билецкий сообщил подробности химической атаки россиян в Мариуполе. По его словам, отравляющее вещество было применено на "Азовстали", где держат оборону украинскире защитники. В результате нападения три человека имеют ярко выраженные признаки отравления, их состояние стабильное.

Советник же главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что информация о применении химического оружия в Мариуполе проверяется.

Напомним, что события российско-украинской войны за 9 апреля описаны в материале: "Война – день 45: россия цинично убивает мирное население и наступает на Донбассе".

О том, что происходило в Украине 10 апреля, читайте в материале: "Война – день 46: россияне штурмуют восток и юг Украины, взимают резервы на "битву за Донбасс".

А с самыми важными для Украины событиями в стране и мире в ракурсе продолжающейся войны за 11 апреля можно подробно ознакомиться в нашей статье: "Война – день 47: россияне перебрасывают силы на Харьков и Днепр, а Украина усиливает армию новым оружием".