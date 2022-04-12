путин выдал очередную серию вранья о войне и Украине

По его словам, у "россии не было другого выбора", кроме как начать "спецоперацию"

Президент россии владимир путин снова разразился очередной порцией лжи о войне в Украине. Российский кровавый диктатор настолько оторвался от реальности, что назвал цели проведения так называемой "спецоперации" в Украине "благородными".

Об этом он заявил во время последнего обращения к россиянам, передают российские СМИ.

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Итак, по его словам, у "россии не было другого выбора", кроме как начать "спецоперацию" из-за якобы "разросшегося в Украине неонацизма". Также он заявил, что так называемая "спецоперация" в Украине будет продолжаться, пока не будут достигнуты "поставленные цели".

"Нет никаких сомнений, что вооруженные силы достигнут поставленных целей. Цели абсолютно понятные, они благородные. Цель главная — помощь людям в Донбассе, народу Донбасса, который мы признали, вынуждены были это сделать, потому что киевские власти, подталкиваемые Западом, отказались выполнять Минские соглашения, нацеленные на мирное решение проблем Донбасса", — выдал путин.

При этом российский президент заявил, что рф "не собирается изолироваться" от остального мира.

"Мы не собираемся изолироваться. Жестко изолировать в современном мире вообще невозможно никого, такую огромную страну, как Россия, так точно невозможно. Поэтому мы будем работать с теми нашими партнерами, которые хотят взаимодействовать", — сказал он.

В сети на очередную ересь путина отреагировали моментально, отметив, что путин, очевидно, сошел с ума.

Отметим, что заявления путина о "благородных" целях войны звучат особенно безумно на фоне информации об изнасиловании младенца российским оккупантом и массовых изнасилованиях украинских женщин.