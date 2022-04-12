Укр

Массовые изнасилования в Буче: западные СМИ поражены рассказом Денисовой

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Россияне не жалели украинок Новость обновлена 12 апреля 2022, 12:19
Россияне не жалели украинок

Многие совсем юные девушки теперь ждут детей от захватчиков

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала иностранным журналистам, на какие зверства российские военные пошли в Киевской области, в частности, в Буче.

Об этом она высказалась для BBC и The New York Times.

По словам правозащитницы, в одном из подвалов Бучи россияне держали сразу около 25-ти девушек возрастом 14-24 года, которых регулярно насиловали, — теперь девять из них ждут детей.

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"Российские солдаты сказали им, что они будут насиловать их до такой степени, что они не захотят сексуальных контактов ни с одним мужчиной, чтобы помешать им иметь украинских детей", — рассказала омбудсмен.

Кроме того, 50-летняя жительница пригорода столицы по имени Анна рассказала, как ее насиловал кадыровец, в то время как ее собственного мужа расстреляли за попытки защитить любимую.

"Приказал: "Раздевайся, или я тебя пристрелю". Он продолжал угрожать убить меня, если я не сделаю так, как он сказал, — рассказывала пострадавшая. — Пока он меня насиловал, вошли еще четверо солдат. Я думала, что мне конец".

Напомним, что Буча, Ирпень, Бородянка и некоторые другие населенные пункты несколько недель были под оккупацией российских военных, и за это время многие украинцы натерпелись зверств с их стороны.

Как сообщал "Телеграф", в Буче кадыровцы могли посреди улицы расстрелять родителей на глазах у детей.

В то время как неподалеку от Макарова под Киевом нашли автомобиль с убитыми женщинами и детьми, — их расстреляли из БМП при попытке эвакуации.

Теги:
#Изнасилование #Буча #Людмила Денисова
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