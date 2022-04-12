Расстрел женщин и детей из БМП под Киевом поразил украинцев: даже звери так не поступают

Транспортное средство просто изрешетили

Неподалеку от освобожденного Макарова Киевской области обнаружили автомобиль с расстрелянными мирными жителями, — их жестоко убили российские военные, когда те пытались спастись из временно захваченного региона.

Фото с места событий 12 апреля опубликовал начальник местной полиции Андрей Небитов.

Отмечается, что автомобиль ехал под белыми флагами и с надписями "дети", чтобы показать захватчикам, что люди в салоне не представляют никакой угрозы, но это не остановило россиян.

Все свежие и интересные новости — на нашем канале в Телеграм

Оккупанты расстреляли автомобиль в селе Гавронщина еще в середине марта, там его и нашли украинские полицейские во время зачистки территории уже в апреле, после выхода россиян из области.

Село Гавронщина на карте (зеленым выделены территории, освобожденные от оккупации)

Два женщины, бабушка, 14-летний подросток и 2-летний мальчик погибли, водитель был тяжело ранен.

Таблички "дети" и белый флаг не остановили россиян

В автомобиле повсюду дыры от пуль

Российские военные расстреляли авто с детьми под Киевом

"Вот такая она "спецоперация", — прокомментировал инцидент Небитов.

Стоит заметить, что событие сильно впечатлило и других украинцев.

"Даже звери не убивают ради развлечения, а эти уроды никого не жалели. Как они живут в мире?", "Чтоб они сдохли", "Да что же вы творите, уроды. Вам прощения никогда не будет", — среди прочего, пишут в сети.

Как сообщал "Телеграф", в марте в той же области под Макаровым было расстреляно много авто, — в частности, находили убитых стариков.