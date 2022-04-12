Расстрел женщин и детей из БМП под Киевом поразил украинцев: даже звери так не поступают
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Транспортное средство просто изрешетили
Неподалеку от освобожденного Макарова Киевской области обнаружили автомобиль с расстрелянными мирными жителями, — их жестоко убили российские военные, когда те пытались спастись из временно захваченного региона.
Фото с места событий 12 апреля опубликовал начальник местной полиции Андрей Небитов.
Отмечается, что автомобиль ехал под белыми флагами и с надписями "дети", чтобы показать захватчикам, что люди в салоне не представляют никакой угрозы, но это не остановило россиян.
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Оккупанты расстреляли автомобиль в селе Гавронщина еще в середине марта, там его и нашли украинские полицейские во время зачистки территории уже в апреле, после выхода россиян из области.
Два женщины, бабушка, 14-летний подросток и 2-летний мальчик погибли, водитель был тяжело ранен.
"Вот такая она "спецоперация", — прокомментировал инцидент Небитов.
Стоит заметить, что событие сильно впечатлило и других украинцев.
"Даже звери не убивают ради развлечения, а эти уроды никого не жалели. Как они живут в мире?", "Чтоб они сдохли", "Да что же вы творите, уроды. Вам прощения никогда не будет", — среди прочего, пишут в сети.
Как сообщал "Телеграф", в марте в той же области под Макаровым было расстреляно много авто, — в частности, находили убитых стариков.
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