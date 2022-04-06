Кадыровцы убивали родителей на глазах у детей: бучанка о зверских "развлечениях" оккупантов (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 948
Количество преступлений, которые российская армия совершила на украинских землях, уже невозможно перечислить
Систематические обстрелы из боевой техники, голод и холод, убийства соседей и знакомых, издевательства над детьми — в таком аду около месяца пришлось прожить жителям оккупированной россиянами Бучи.
Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram
Корреспондентке "Телеграфа" Юлии Забелиной удалось пообщаться с теми, кто не успел эвакуироваться из города еще в первые дни войны и кто своими глазами видел зверства, которые совершали кадыровцы — чеченские военные, служащие на стороне россии.
По словам бучанки, она жила между пятью блок-постами, и систематически видела, как русские солдаты и чеченцы издевались над несчастными людьми.
"Иногда даже договориться о том, чтобы пойти за водой было сложно – они просто расстреливали. Особенно жестоки были кадыровцы. Они просто издевались над мирными", — рассказала Владислава.
По ее словам, чеченцам нравилось раздевать людей, завязывать им руки, класть лицом на землю, а потом просто убивать. Одной из бесчеловечных забав был расстрел родителей на глазах у детей. Изверги убивали бучан, даже если те не соглашались делиться едой, отдавать последнее.
"У нас был такой голод, что наша соседка целовала руки за воду и одно яйцо, а есть люди, которые не ели две недели", — жалуется бучанка.
Ранее "Телеграф" сообщал, что накануне президент Украины Владимир Зеленский официально обнародовал количество погибших от рук оккупантов в Буче. По словам главы государства, "такого не было даже во время нацистской оккупации".
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-