Кадыровцы убивали родителей на глазах у детей: бучанка о зверских "развлечениях" оккупантов (видео)

Количество преступлений, которые российская армия совершила на украинских землях, уже невозможно перечислить

Систематические обстрелы из боевой техники, голод и холод, убийства соседей и знакомых, издевательства над детьми — в таком аду около месяца пришлось прожить жителям оккупированной россиянами Бучи.

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Корреспондентке "Телеграфа" Юлии Забелиной удалось пообщаться с теми, кто не успел эвакуироваться из города еще в первые дни войны и кто своими глазами видел зверства, которые совершали кадыровцы — чеченские военные, служащие на стороне россии.

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По словам бучанки, она жила между пятью блок-постами, и систематически видела, как русские солдаты и чеченцы издевались над несчастными людьми.

"Иногда даже договориться о том, чтобы пойти за водой было сложно – они просто расстреливали. Особенно жестоки были кадыровцы. Они просто издевались над мирными", — рассказала Владислава.

По ее словам, чеченцам нравилось раздевать людей, завязывать им руки, класть лицом на землю, а потом просто убивать. Одной из бесчеловечных забав был расстрел родителей на глазах у детей. Изверги убивали бучан, даже если те не соглашались делиться едой, отдавать последнее.

"У нас был такой голод, что наша соседка целовала руки за воду и одно яйцо, а есть люди, которые не ели две недели", — жалуется бучанка.

Жительница освобожденной от оккупантов Бучи рассказала правду о зверствах чеченцев

Ранее "Телеграф" сообщал, что накануне президент Украины Владимир Зеленский официально обнародовал количество погибших от рук оккупантов в Буче. По словам главы государства, "такого не было даже во время нацистской оккупации".