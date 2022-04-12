Зеленский о случае изнасилования младенца оккупантом: "Личность установлена, вот такой "защитник детей"
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Зверства российский военных абсолютно не имеют предела
В Украине установили личность российского военнослужащего-изверга, который изнасиловал младенца, а позже отправил видео издевательств своим товарищам по службе.
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Указанную информацию во вторник, 12 апреля, обнародовал президент Украины Владимир Зеленский во время очередного обращения в парламент Литвы, пишет РБК-Украина.
"Установлено даже это лицо (изнасиловал младенец, — ред.), русский воин Бычков из Пскова, десантник или спецназ, который отправлял товарищам видео того, что он делает с младенцем, как он издевается над ним. Вот такой российский военный "защитник детей ", – сказал глава государства.
Также Зеленский добавил, что, вероятно, российские пропагандисты уже начали оправдывать соответствующие действия своего военного.
"Российские пропагандисты, видимо, уже начали это оправдывать. Вероятно, говорят, что этого не было, а если было, то это была защита русскоязычных", — сказал президент.
Ранее "Телеграф" сообщал, что уполномоченная ВРУ по правам человека Людмила Денисова рассказала иностранным журналистам о бесчеловечных поступках россиян, воевавших на Киевщине. В частности, в Буче российские нацисты удерживали в подвале около 25 девушек в возрасте от 14 до 24 лет и систематически их насиловали. Девять из них теперь беременны.
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