Укр

"Выбора не было": путин и лукашенко выдали очередную фантазию об Украине

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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"Выбора не было": путин и лукашенко выдали очередную фантазию об Украине Новость обновлена 12 апреля 2022, 16:23

Происходящее в Украине — трагедия, но никакого выбора у россии не было — путин

Кровавый агрессор владимир путин прокомментировал войну в Украине, назвав происходящее трагедией и заявил, что другого выбора у россии просто не было. В свою очередь самопровозглашенный лидер Беларуси александр лукашенко в очередной раз добавил, что если бы рф хоть немного опоздала с "операцией", то есть вторжением в Украину, то по российской территории был бы нанесен "сокрушительный удар".

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Эти заявления прозвучали во время очередной встречи диктаторов на космодроме "Восточный" во вторник, 12 апреля.

"Мы когда-то решили, что холодная война закончена, эта страница перевернута и мы будем жить в новом цивилизованном, справедливом мире, основанном на взаимопонимании и торжестве международного права. Мероприятие так не думал. Не уничтожили ли они нас тогда, решили попробовать теперь", — сказал белорусский лидер.

После речи лукашенко президент россии путин добавил, что белорусская площадка лучше всего подходит для переговоров Москвы и Киева.

"Начать диалог с Украиной стало возможным во многом благодаря лукашенко", — подчеркнул президент россии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что самопровозглашенный президент Беларуси александр лукашенко назвал произошедшие в Буче зверства "британской спецоперацией".

Теги:
#Россия #Война #Білорусь
"Выбора не было": путин и лукашенко выдали очередную фантазию об Украине
Новости СНГ
"Выбора не было": путин и лукашенко выдали очередную фантазию об Украине
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