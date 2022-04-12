Глава НАБУ Сытник уволен — нардеп назвала причину

Годы деятельности Сытника в должности не прошли без скандальных моментов.

Директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника во вторник, 12 апреля, уволили с должности в связи с истечением срока действия его полномочий.

Об этом в Telegram сообщила народный депутат Украины Юлия Гришина.

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Следует отметить, что Артем Сытник возглавлял НАБУ с апреля 2015 года. В августе того же года против него было открыто первое на этой должности уголовное производство по злоупотреблению служебным положением. Тогда вопросы возникли к включению посторонних в состав делегации для поездки в Лондон, однако после разъяснения Великобритании обвинения были сняты.

За время своей деятельности у Сытника было много скандальных моментов — в частности, в 2017 году генпрокуратура открыла против него уголовное производство по трем статьям из-за того, что во время разговора с журналистами глава НАБУ раскрыл детали ряда производств. В 2018 году Артему Сытнику досталось уже от САП за недостоверное декларирование. В 2019 году ему инкриминировали отдых за чужие средства в охотничьем хозяйстве на Ровенщине, на который потратили не менее 500 тысяч гривен. В этом же году его внесли в реестр коррупционеров из-за нарушения установленных законом ограничений по получению подарков. А в 2020 году стало известно, что Сытник не задекларировал 1 млн. российских рублей, полученных от продажи недвижимости во временно оккупированном РФ Крыму.

Несмотря на то, что деятельность Артема Сытника сопровождалась скандалами, ему за время пребывания в должности удалось привлечь к ответственности сотни коррупционеров разного уровня, в частности, судей, работников СБУ, МВД, налоговой милиции, таможенной службы, районных администраций, депутатов областного, городских, районных советов и т.д.

Кроме того, при руководстве Артема Сытника, НАБУ отличилось громкими делами по задержанию сына министра внутренних дел Арсена Авакова и началу расследования по заводу "Кузница на Рыбальском" (владельцы Порошенко и Кононенко).

Ранее "Телеграф" сообщал, что с занимаемой должности решили устранить гендиректора завода "Антонов" Сергея Бычкова и проверить факты нарушений на предприятии. Не исключено, что речь идет о скандалах по покупке топлива для рейсов самолетов, выполняющих грузовые перевозки по всему миру.