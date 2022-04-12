Укр

лукашенко сделал безумное заявление насчет трагедии в Буче

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
350
лукашенко и путин Новость обновлена 12 апреля 2022, 15:39
лукашенко и путин

Самопровозглашенный президент Беларуси александр лукашенко во время совместной с президентом рф владимиром путиным пресс-конференции на космодроме "Восточный" назвал произошедшее в Буче "британской спецоперацией".

Кроме того, лукашенко предложил "помощь с материалами по расследованию подготовки операции в украинской Буче".

Новость дополняется…

российские солдаты принудительно вывозят украинцев на свои территории
Украина
По стопам Сталина: путин принудительно переселяет украинцев в Сибирь и за Полярный круг
Дата публикации
Дата публикации
Категория
российские солдаты принудительно вывозят украинцев на свои территории
По стопам Сталина: путин принудительно переселяет украинцев в Сибирь и за Полярный круг
Дата публикации
Категория
Город практически разрушен после "русского мира"
Города почти не осталось: как выглядит Ахтырка после отступления россиян (фоторепортаж)
Дата публикации
Категория
Марина Говорухина напомнила немцам, под каким флагом ежедневно убивают украинцев
Украинку обвинили в "дискриминации" россиян на турнире в Германии: подробности скандала
Дата публикации
Категория
путин продолжает врать миру
путин выдал очередную серию вранья о войне и Украине
Дата публикации
Категория
Главные новости Украины за 12 апреля
Война – день 48: войска россии совершили химическую атаку в Мариуполе и бомбят города, а в мире ждут дефолта рф