лукашенко сделал безумное заявление насчет трагедии в Буче

Самопровозглашенный президент Беларуси александр лукашенко во время совместной с президентом рф владимиром путиным пресс-конференции на космодроме "Восточный" назвал произошедшее в Буче "британской спецоперацией".

Кроме того, лукашенко предложил "помощь с материалами по расследованию подготовки операции в украинской Буче".

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