лукашенко сделал безумное заявление насчет трагедии в Буче
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Самопровозглашенный президент Беларуси александр лукашенко во время совместной с президентом рф владимиром путиным пресс-конференции на космодроме "Восточный" назвал произошедшее в Буче "британской спецоперацией".
Кроме того, лукашенко предложил "помощь с материалами по расследованию подготовки операции в украинской Буче".
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