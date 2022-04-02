Плохие новости для путина. Лукашенко, похоже, снова переобувается - Игар Тышкевич
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Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игар Тышкевич отметил интересную деталь на ТВ в Беларуси.
Что-то мне подсказывает, что скоро Лукашенко запоёт как он готов помогать Украине в восстановлении.
По крайней мере есть несколько интересных новостей, которые умещаются в 2 дня
1. Русских войск в Беларуси становится меньше — как наземная группировка так и авиа-крыло. (но ракетные войска стоят и стреляют по украинским городам)
2. На Белта уникальный для периода войны материал. Заголовок "Украина откроет семь гуманитарных коридоров". Ссылка на телегу Верещук и ни слова о "доброй воли РФ"
3. Очередные заявления самого Лукашенко о мире и прочее прочее
4. на АТН дали интервью пенсионера из Гостомеля (которого вывезли в Беларусь). Со словами "24 началась бомбёжка аэродрома, потом по жилым кварталам…."
5. Те же пропагандисты из АТН дают цитату Подоляка "Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем Телеграм-канале заявил, что долгой и изнуряющей войны по "Афганскому сценарию" не будет.". На минуточку, Михаил Подоляк был депортирован из Беларуси ещё в 2004.
3-5.А. Для баланса дают интервью с Песковым. Но раньше украинскую сторону, её заявления (без своих комментов) не представляли вообще
6. И, самое забавное. Это "цензура наоборот". Государственное агентство БелТА было заблокировано (с беларуской стороны) на доступ из Украины и ряда стран. И вот после сиих откровений, с 15-00 сегодняшнего дня открывается, родимое и даже без VPN
7. Снятие ограничений на выезд из страны (в том числе на территорию Украины) для граждан Беларуси. Генпрокуратура "не советует", но ГПК уже будет пропускать.
8. Ну и множество других, более мелких сигналов, которые касаются беларусов, в том числе тех, кто находится за решёткой.
Одним словом, у Путина пока всё идёт совсем не по плану. И один усатый беларус, который и раньше почуял что пахнет жаренным начал крутиться как уж на сковородке.
Поэтому, повторю,не удивлюсь его новым "мирным" инициативам, желанию поговорить с руководством Украины и смене риторики. Естественно, с параллельной попыткой повторить свой кульбит 2014 года и продать тезис о "отличной от российской позиции" Европейскому Союзу и США.
Наступает время охр**ительных историй и откровений на беларуском направлении.
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