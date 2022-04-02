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Плохие новости для путина. Лукашенко, похоже, снова переобувается - Игар Тышкевич

Автор
Игар Тышкевич Игар Тышкевич
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лукашенко и путин Новость обновлена 02 апреля 2022, 20:54
лукашенко и путин

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игар Тышкевич отметил интересную деталь на ТВ в Беларуси.

Что-то мне подсказывает, что скоро Лукашенко запоёт как он готов помогать Украине в восстановлении.

По крайней мере есть несколько интересных новостей, которые умещаются в 2 дня

1. Русских войск в Беларуси становится меньше — как наземная группировка так и авиа-крыло. (но ракетные войска стоят и стреляют по украинским городам)

2. На Белта уникальный для периода войны материал. Заголовок "Украина откроет семь гуманитарных коридоров". Ссылка на телегу Верещук и ни слова о "доброй воли РФ"

3. Очередные заявления самого Лукашенко о мире и прочее прочее

4. на АТН дали интервью пенсионера из Гостомеля (которого вывезли в Беларусь). Со словами "24 началась бомбёжка аэродрома, потом по жилым кварталам…."

5. Те же пропагандисты из АТН дают цитату Подоляка "Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем Телеграм-канале заявил, что долгой и изнуряющей войны по "Афганскому сценарию" не будет.". На минуточку, Михаил Подоляк был депортирован из Беларуси ещё в 2004.

3-5.А. Для баланса дают интервью с Песковым. Но раньше украинскую сторону, её заявления (без своих комментов) не представляли вообще

6. И, самое забавное. Это "цензура наоборот". Государственное агентство БелТА было заблокировано (с беларуской стороны) на доступ из Украины и ряда стран. И вот после сиих откровений, с 15-00 сегодняшнего дня открывается, родимое и даже без VPN

7. Снятие ограничений на выезд из страны (в том числе на территорию Украины) для граждан Беларуси. Генпрокуратура "не советует", но ГПК уже будет пропускать.

8. Ну и множество других, более мелких сигналов, которые касаются беларусов, в том числе тех, кто находится за решёткой.

Одним словом, у Путина пока всё идёт совсем не по плану. И один усатый беларус, который и раньше почуял что пахнет жаренным начал крутиться как уж на сковородке.

Поэтому, повторю,не удивлюсь его новым "мирным" инициативам, желанию поговорить с руководством Украины и смене риторики. Естественно, с параллельной попыткой повторить свой кульбит 2014 года и продать тезис о "отличной от российской позиции" Европейскому Союзу и США.

Наступает время охр**ительных историй и откровений на беларуском направлении.

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Теги:
#Украина #Россия #Беларусь #Александр Лукашенко #Война с Россией
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