Лукашенко на хоккее получил клюшкой по лицу (видео)

Диктатор хотел поиграть в хоккей, но что-то пошло не так

В субботу, 9 апреля, на 45-й день полномасштабного вторжения рф в Украину союзник владимира путина, непризнанный мировым сообществом президент Беларуси александр лукашенко получил травму во время хоккейного матча.

Об этом сообщает telegram-канал "Пул Первого".

По информации источника, в кругу вбрасывания лукашенко выиграл борьбу за шайбу, однако получил по лицу от седьмого номера. В итоге диктатор покинул лед, чтобы зализать раны. Источник отмечает, что на настроении лукашенко этот инцидент не отразился, а с номером семь также все в порядке.

лукашенко считает хоккей национальным видом спорта в Беларуси, однако сборная РБ по хоккею в последнее время не радует диктатора результатами. Недавно самопровозглашенный президента сорвался на белорусских хоккеистов, приведя в пример спортсменов из Латвии.

Читайте также: Категория Новости СНГ Лукашенко сильно удивил списком недружественных стран В "черный список" вошли члены ЕС, США, Канада и Австралия.

Ранее лукашенко заявил, что провел "спецоперацию" в Украине, однако в нашей стране лишь посмеялись над словами диктатора. Непризнанный президент РБ также заявил, что на переговорах с рф Украине нужно учесть и позицию Беларуси. Добавим, что в сети нашли "доказательства" того, что лукашенко отворачивается от путина.