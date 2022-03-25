Сдают нервы? лукашенко сорвался на белорусских хоккеистов

Лукашенко взялся за свой любимый спорт.

В четверг, 24 марта, на 29-й день полномасштабного вторжения рф в Украину непризнанный мировым сообществом президент Беларуси александр лукашенко публично отчитал белорусских хоккеистов.

Комментарий белорусского диктатора доступен на сайте Беларусь сегодня.

лукашенко обвинил хоккеистов сборной РБ в отсутствии духа и незнании гимна.

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"Что касается хоккея, что тут говорить, вы видите: это позорище! Вы стали вообще безобразно играть в хоккей! Национальные виды спорта – футбол и хоккей. Посмотрите на сборную Латвии. Там-то их всего занимается спортом "двадцать человек", еще пять откуда-то добирают, едут и молотят на всю катушку. И не потому, что они хорошо играют технически. У них дух есть! Они приехали бороться за стpaну! А у нас гимна не знают", — заявил лукашенко.

По мнению военного эксперта, лукашенко сейчас находится словно "между молотом и наковальней", ведь давление на него происходит с нескольких сторон одновременно. 15 марта лукашенко вновь заявил, что армия РБ не будет вторгаться на территорию Украины.