Укр

В "Слуге народа" посмеялись над "спецоперацией Лукашенко в Украине"

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Заявления Лукашенко шокируют все больше Новость обновлена 07 апреля 2022, 20:26
Заявления Лукашенко шокируют все больше

В Украине никаких подобных спецопераций не проводилось.

Во фракции "Слуга народа" крайне иронически прокомментировали заявление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о "проведенной спецоперации в Украине", отметив, что она "прошла" в голове белорусского гаранта.

Такое мнение в четверг, 7 апреля, выразил нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский в эфире телемарафона UAвместе.

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"Спецоперация, о которой никто не знает, наверное, родилась и была проведена в голове Лукашенко. Конечно, никаких спецопераций на территории Украины белорусские спецслужбы не проводили. Наши разведчики и контрразведчики полностью контролируют ситуацию. И ничего подобного не было зафиксировано", – заявил нардеп .

Напомним, что суть "операции Лукашенко" заключалась в освобождении белорусских дальнобойщиков, которые якобы были захвачены где-то в Украине. Более того, глава Беларуси заявил, что украинские органы арестовали полторы тысячи белорусских вагонов и около сотни автомобилей. После этого белорусские спецслужбы пришли на помощь "своим" людям и якобы освободили их.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Лукашенко требует учесть позицию Беларуси на мирных переговорах Россия-Украина.

Теги:
#Украина #Россия #Беларусь #Война #Александр Лукашенко
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