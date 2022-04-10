Война – день 46: россияне штурмуют восток и юг Украины, стягивают резервы на "битву за Донбасс"
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Оперативно о главном за день
Украина обороняется от российских войск уже 46 дней. Несмотря на продолжающиеся ракетные, артиллерийские и бомбовые удары по позициям украинских войск и городам, украинцы продолжают защищать свою землю и бить врага. Видя успехи украинцев в войне против россии Запад оказывает не только моральную, но политическую, финансовую и материально-техническую помощь Украине, а также вводит новые санкции против россии в целом и отдельных ее граждан, причастных к войне.
В этой текстовой трансляции "Телеграф" сообщает о важнейших событиях, происходящих в Украине 10 апреля. Более оперативная информация доступна в нашем Telegram-канале по этой ссылке.
00:00 Оперативное Командование "Юг" сообщает:
- враг совершил 7 ракетных ударов по Николаевской области. Пострадавших нет;
- на Николаевском и Херсонском направлении противник обороняется и пытается подтянуть резервы новых сил;
- корабельная группировка противника в Черноморской операционной зоне продолжает оказывать психологическое давление касательно атаки побережья и нанесению ракетных ударов;
- "всего за сутки на южном рубеже нашей обороны враг потерял 37 орков и четыре единицы техники".
С важнейшими для Украины событиями в стране и мире за 7 апреля можно подробно ознакомиться в нашей статье: "Война — день 43: россия продолжает атаковать Украину и убивать украинцев, но терпит потери от ВСУ и получает новые санкции".
События российско-украинской войны за 8 апреля описаны в материале: "Война – день 44: россия ударила ракетой по железнодорожному вокзалу Краматорска, убив десятки гражданских".
О происходившем в Украине и мире в ракурсе продолжающейся войны читайте в материале: "Война – день 45: россия цинично убивает мирное население и наступает на Донбассе".