Борис Джонсон добирался в Киев поездом и впечатлился "Укрзализницей" (видео)

Джонсон записал обращение к украинским железнодорожникам.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который 9 апреля посетил Киев с официальным визитом, поблагодарил украинских железнодорожников.

Как сообщает "Укрзализныця", глава британского правительства прибыл в украинскую столицу из Польши по железной дороге.

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"Я слышал, что вас здесь называют "железные люди". Это, конечно, связано с вашей железнодорожной профессией, но вместе с тем показывает и ваш дух, настоящий украинский дух, который украинцы демонстрируют в сопротивлении ужасной агрессии",– заявил Джонсон.

Также Борис Джонсон записал видеообращение и выразил глубокие соболезнования по поводу гибели и ранения железнодорожников в Краматорске, где оккупанты цинично обстреляли железнодорожный вокзал.

"Я хочу, чтобы вы знали – Соединенное Королевство поддерживает вас в этой борьбе", – подчеркнул премьер.

Напомним, Борис Джонсон пообещал, что Британия будет и в дальнейшем усиливать санкционное давление на россию, а новые ограничения будут вводиться каждую неделю.

Также премьер-министр Британии публично заявил, что британцы собираются прислать Украине дополнительную партию мощного вооружения на миллиарды гривен. Среди которого будут и зенитные комплексы Starstreak.