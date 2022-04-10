Борис Джонсон добирався до Києва потягом та вразився "Укрзалізницею" (відео)

Джонсон записав звернення до українських залізничників.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який 9 квітня відвідав Київ з офіційним візитом, подякував українським залізничникам.

Як повідомляє Укрзалізниця, глава британського уряду прибув в українську столицю з Польщі залізницею.

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"Я чув, що вас тут називають "залізні люди". Це, звичайно, пов’язано з вашою залізничною професією, але водночас показує і ваш дух, справжній український дух, який українці демонструють у опорі жахливої агресії", – заявив Джонсон.

Також Борис Джонсон записав відеозвернення та висловив глибокі співчуття з приводу загибелі та поранення залізничників у Краматорську, де окупанти цинічно обстріляли залізничний вокзал.

"Я хочу, щоб ви знали — Сполучене Королівство підтримує вас у цій боротьбі", — наголосив прем’єр.

Нагадаємо, Борис Джонсон пообіцяв, що Британія й надалі посилюватиме санкційний тиск на росію, а нові обмеження вводитимуться щотижня.

Також прем’єр-міністр Британії публічно заявив, що британці мають намір надіслати Україні додаткову партію потужного озброєння на мільярди гривень. Серед яких будуть і зенітні комплекси Starstreak.