Україні — зброя, росії — санкції: про що говорили Зеленський та Джонсон у Києві

Лідери двох країн дали спільний брифінг за підсумками зустрічі

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр Великобританії Борис Джонсон провели спільний брифінг за підсумками їхньої зустрічі в Києві, під час якого сторони зробили низку заяв.

Кадри брифінгу оприлюднені на офіційній сторінці президента у Фейсбуку.

Під час свого виступу Зеленський закликав решту країн Європи брати приклад із Великобританії у питаннях підтримки України, а також повністю заблокувати експорт енергоносіїв з росії та дати нашій країні більше зброї.

Водночас він зазначив, що під час зустрічі з Джонсоном вони обговорювали питання мирних переговорів з росією, а також механізму гарантій безпеки для України.

"Ми розраховуємо, що Лондон у цьому процесі відіграватиме ключову роль", — сказав Зеленський.

Своєю чергою Джонсон зазначив, що росіяни мали намір захопити Київ за лічені години, але сильно помилилися в розрахунках. Однак він наголосив, що відведення російських військ від української столиці це тимчасове явище.

За його словами, Британія і надалі посилюватиме санкційний тиск на росію, а нові обмеження вводитимуться щотижня. Це стосується й енергетичного сектора країни-агресора.

Також Джонсон повідомив, що його країна забезпечить Україну передовими технологіями, щоб гарантувати, що подібне вторгнення більше ніколи не повториться.

Як повідомлялося раніше, напередодні Джонсон заявляв, що Британія готує новий пакет допомоги українським захисникам, який включатиме зенітні комплекси Starstreak, високоточні боєприпаси та інше спорядження.