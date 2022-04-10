Укр

Арестович рассказал о подвиге пограничника в Мариуполе: "Последние слова были: "Слава Украине!"

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Украинские военные имеют невероятное мужество Новость обновлена 10 апреля 2022, 13:08
Украинские военные имеют невероятное мужество

Ни один из пограничников не сошел со своей позиции перед нашествием российской армии.

В Мариуполе, который уже больше месяца страдает от российских оккупантов, произошла очередная трагедия. Один из местных пограничников героически пожертвовал жизнью, чтобы спасти важную информацию от рук захватчиков.

Подробности рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович на брифинге 10 апреля.

По его словам, из Мариуполя сообщили о гибели одного из старших офицеров пограничных войск. Известно, что военнослужащий был ранен и взят в кольцо врагами. Вместо того, чтобы сдаться и позволить им захватить радиостанцию, которую пограничник заботился, он взорвал себя.

"Последними словами у радиостанции были "Слава Украине", — отметил Алексей Арестович.

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Украинские военные имеют невероятное мужество
Политика
Арестович рассказал о подвиге пограничника в Мариуполе: "Последние слова были: "Слава Украине!"
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