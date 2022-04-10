Оккупанты ограбили семинарию в Ворзеле, украли даже старые кроссовки
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Оккупанты вынесли всю технику и вещи семинаристов.
В Ворзеле на Киевщине россияне разграбили семинарию Пресвятого сердца Иисуса. Украли памятную чашу со Святой Мессы, технику, повредили автомобили.
Об этом сообщил епископ Киево-Житомирской епархии Виталий Кривицкий в своем Facebook.
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"Мародеры, тяжелой техникой открыли ворота, чтобы заехать внутрь и не выехать с пустыми руками. Увезли практически все, что можно продать. От кондиционеров, стиральных машин, компьютеров, роутеров, кухонного оборудования….. до старых кроссовок Отца-ректора, в которых он любил бегать. Похищены также некоторые литургические вещи, в том числе памятную чашу из Святой Мессы, которую возглавлял св. Иоанн Павел II в 2001 году на "Чайке" и монстранцию", — написал Кривицкий.
Кроме того, россияне повредили несколько автомобилей, но они ездят. Некоторые помещения семинарии пострадали от взрывов.
По словам Виталия Кривицкого, в семинарии нет воды, света, газа. Туда уже вернулись ректор, духовный отец и диаконы. Также присоединились несколько мужчин, помогающих восстановить семинарию. В заведение приходят местные, нуждающиеся в помощи.
"Завтра, в Вербное Воскресенье, все денежные сборы в наших приходах традиционно направляются на содержание епархиальной семинарии. Заранее искренне благодарю каждого за любое пожертвование! Украине, которая будет восстанавливаться после войны, потребуются также и духовные руководители — священники", — добавил епископ.
В комментариях под постом пользователи вспоминают, как большевики грабили храмы и отмечают, что "истории свойственно повторяться".
Украинцы выражают свои сожаления и предлагают помочь материально:
"Очень жаль и досадно, что захватчики посягнули на такое заведение".
"Возможно, есть счет, на который можно скорее перевести?"
"Свидетельства и солидарность бок о бок помогут все отстроить. Сочувствуем и молимся вместе с вами"
Отметим, что российские военные высылают семьям тонны вещей, украденные в Украине. Свидетельством тому являются кадры с камер наблюдения, установленных в отделении СДЭК (службы курьерской почтовой доставки) в белорусском городе Мозырь.
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