Укр

Оккупанты ограбили семинарию в Ворзеле, украли даже старые кроссовки

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
Читати українською
Автор
19
Семинария Пресвятого сердца Иисуса в Ворзеле Новость обновлена 10 апреля 2022, 11:32
Семинария Пресвятого сердца Иисуса в Ворзеле

Оккупанты вынесли всю технику и вещи семинаристов.

В Ворзеле на Киевщине россияне разграбили семинарию Пресвятого сердца Иисуса. Украли памятную чашу со Святой Мессы, технику, повредили автомобили.

Об этом сообщил епископ Киево-Житомирской епархии Виталий Кривицкий в своем Facebook.

Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram

"Мародеры, тяжелой техникой открыли ворота, чтобы заехать внутрь и не выехать с пустыми руками. Увезли практически все, что можно продать. От кондиционеров, стиральных машин, компьютеров, роутеров, кухонного оборудования….. до старых кроссовок Отца-ректора, в которых он любил бегать. Похищены также некоторые литургические вещи, в том числе памятную чашу из Святой Мессы, которую возглавлял св. Иоанн Павел II в 2001 году на "Чайке" и монстранцию", — написал Кривицкий.

Оккупанты разграбили семинарию Пресвятого сердца Иисуса
Оккупанты разграбили семинарию Пресвятого сердца Иисуса
В здании выбиты стекла
В здании выбиты стекла
На территорию здания заехали тяжелой техникой
На территорию здания заехали тяжелой техникой

Кроме того, россияне повредили несколько автомобилей, но они ездят. Некоторые помещения семинарии пострадали от взрывов.

По словам Виталия Кривицкого, в семинарии нет воды, света, газа. Туда уже вернулись ректор, духовный отец и диаконы. Также присоединились несколько мужчин, помогающих восстановить семинарию. В заведение приходят местные, нуждающиеся в помощи.

Российские военные повредили автомобили
Российские военные повредили автомобили
Некоторые помещения и ограждения семинарии пострадали от взрывов
Некоторые помещения и ограждения семинарии пострадали от взрывов

"Завтра, в Вербное Воскресенье, все денежные сборы в наших приходах традиционно направляются на содержание епархиальной семинарии. Заранее искренне благодарю каждого за любое пожертвование! Украине, которая будет восстанавливаться после войны, потребуются также и духовные руководители — священники", — добавил епископ.

Украли памятную чашу со Святой Мессы
Украли памятную чашу со Святой Мессы

В комментариях под постом пользователи вспоминают, как большевики грабили храмы и отмечают, что "истории свойственно повторяться".

Украинцы выражают свои сожаления и предлагают помочь материально:

"Очень жаль и досадно, что захватчики посягнули на такое заведение".

"Возможно, есть счет, на который можно скорее перевести?"

"Свидетельства и солидарность бок о бок помогут все отстроить. Сочувствуем и молимся вместе с вами"

Отметим, что российские военные высылают семьям тонны вещей, украденные в Украине. Свидетельством тому являются кадры с камер наблюдения, установленных в отделении СДЭК (службы курьерской почтовой доставки) в белорусском городе Мозырь.

В Ирпене оккупанты кувалдой выбили дверь в одной из квартир и воровали велосипеды.

Теги:
#Россия #Ворзель #Мародеры
Боевики гибридной армии рф
Новости России
россия нашла новый источник "пушечного мяса"
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Боевики гибридной армии рф
россия нашла новый источник "пушечного мяса"
Дата публикации
Категория
Посреди ночи жители областного центра видели зарево от пожара
Сирены каждый час, обстрелы и пожары: на Днепропетровщине рекордно "горячо"
Дата публикации
Категория
На открытой местности Донеччины и Луганщины у россиян меньше возможностей для атаки
Битва за Славянск может стать ключевой: опубликованы карты вероятных направлений атак россии
Дата публикации
Категория
Южным направлением оккупанты пытаются отвлечь внимание от Донбасса
Мучают Херсонщину и запугивают николаевцев: оккупанты усилили террор на юге Украины
Дата публикации
Категория
Главные новости Украины за 10 апреля
Война – день 46: россияне штурмуют восток и юг Украины, стягивают резервы на "битву за Донбасс"