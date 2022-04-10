"Уже есть примеры героизма": в Минюсте рассказали, сколько помилованных осужденных отправили на фронт с начала войны

Некоторые из осужденных получили право выйти на свободу, чтобы помочь защищать Украину от российского вторжения

После начала вторжения россии в Украину, среди заключенных, отбывающих наказание в местах лишения свободы, нашлось много желающих взять в руки оружие, чтобы встать на защиту нашей страны.

Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

"Значительное количество осужденных изъявляют желание защищать родную землю. Им, в отличие от других украинцев, для этого необходимо пройти процедуру освобождения по закону", — говорится в сообщении.

Отмечается, что с 24 февраля 2022 года, президент Украины Владимир Зеленский подписал три указа о помиловании, благодаря которым на свободу вышли 363 человека.

В Минюсте добавили, что осужденные получили право обратиться к суду и прокуратуре, чтобы выйти на свободу для несения службы в вооруженных силах по статье 616 уголовно-исполнительного кодекса Украины.

Также там сообщили, что двое из освобожденных таким образом уже были представлены к награде "За мужество" посмертно.

Как сообщалось ранее, Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщала, что далеко не все осужденные смогут получить право на освобождение для прохождения службы в военное время. Так к таковым относятся только люди имеющие опыт боевых действий и воевавших против оккупантов в зоне АТО/ООС. Также важно, чтобы осужденный выступал против "русского мира", поэтому украинцам не стоит волноваться, что криминалитет заполонит улицы городов.