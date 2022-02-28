Укр

Стало известно, кого из заключенных Украина готова отпустить на войну против России

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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У заключенных есть шанс помочь в защите государства Новость обновлена 28 февраля 2022, 13:44
У заключенных есть шанс помочь в защите государства

Венедиктова заверила, что украинцам не стоит ожидать ухудшения криминогенной ситуации

Генпрокурор Ирина Венедиктова назвала два условия, при которых украинские заключенные смогут покинуть тюрьмы и пойти воевать против России, вторгшуюся в Украину 5 дней назад. Как сообщает "Телеграф", об этом генпрокурор сообщила на своей странице в Фейсбуке.

Так, в Украине принято решение об освобождении из-под стражи некоторых заключенных для участия в защите государства. Но шанс выйти из тюрем ради защиты государства есть не у всех.

Во-первых, нужно иметь боевой опыт в зоне АТО в 2014-15 годах. Во-вторых, выступать против "русского мира". В частности, говорит генпрокурор, один из заключенных является автором известной песни украинских болельщиков о Путине.

"Населению волноваться за то, что из-за этого криминал заполонит улицы, не стоит. А отбывающим наказание надеяться на "день открытых дверей" тоже", — добавила Венедиктова.

Она отметила, что к освобожденным из-под стражи будут применяться определенные механизмы контроля. По данным генпрокурора, такой шаг будет способствовать исправлению осужденных.

Кроме того, прокуроры снимают аресты и передают на нужды ВСУ и Нацгвардии технику, вооружение и горючее, которые были изъяты в ходе расследований. Речь идет о более чем 10 тысячах тонн горючего, бронетехнике и оружии, которое уже передано.

Напомним, украинские правоохранители продолжают работу в условиях войны в Украине. Так, в Харьковской области полиции удалось схватить двух оккупантов – те пришли просить горючее прямо в участок.

Теги:
#Война #Тюрмы #Ирина Венедиктова
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