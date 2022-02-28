Стало известно, кого из заключенных Украина готова отпустить на войну против России

Венедиктова заверила, что украинцам не стоит ожидать ухудшения криминогенной ситуации

Генпрокурор Ирина Венедиктова назвала два условия, при которых украинские заключенные смогут покинуть тюрьмы и пойти воевать против России, вторгшуюся в Украину 5 дней назад. Как сообщает "Телеграф", об этом генпрокурор сообщила на своей странице в Фейсбуке.

Так, в Украине принято решение об освобождении из-под стражи некоторых заключенных для участия в защите государства. Но шанс выйти из тюрем ради защиты государства есть не у всех.

Во-первых, нужно иметь боевой опыт в зоне АТО в 2014-15 годах. Во-вторых, выступать против "русского мира". В частности, говорит генпрокурор, один из заключенных является автором известной песни украинских болельщиков о Путине.

"Населению волноваться за то, что из-за этого криминал заполонит улицы, не стоит. А отбывающим наказание надеяться на "день открытых дверей" тоже", — добавила Венедиктова.

Она отметила, что к освобожденным из-под стражи будут применяться определенные механизмы контроля. По данным генпрокурора, такой шаг будет способствовать исправлению осужденных.

Кроме того, прокуроры снимают аресты и передают на нужды ВСУ и Нацгвардии технику, вооружение и горючее, которые были изъяты в ходе расследований. Речь идет о более чем 10 тысячах тонн горючего, бронетехнике и оружии, которое уже передано.

Напомним, украинские правоохранители продолжают работу в условиях войны в Украине. Так, в Харьковской области полиции удалось схватить двух оккупантов – те пришли просить горючее прямо в участок.