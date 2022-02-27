Укр

"Пришли в полицию по соляру": двух наглых оккупантов взяли в плен на Харьковщине

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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В Харьковской области взяли в плен еще двух боевиков РФ Новость обновлена 27 февраля 2022, 17:33
В Харьковской области взяли в плен еще двух боевиков РФ

Оккупанті рассказали, что у них техника заглохла.

В Харьковской области украинские правоохранители взяли в плен двух российских оккупантов, которые пришли в одно из отделений полиции просить солярку.

О задержании наглых военнослужащих РФ сообщила в Facebook генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

По ее словам, двое мужчин в российской камуфляжной форме с георгиевскими лентами пришли в райотдел полиции в Шевченково (Купянский район Харьковщины) и просили налить им солярки, ведь техника заглохла.

"Ну им и подлили наши полицейские солярки во все отверстия, чтобы у них уже никогда ничего не глохло. И приняли", — написала генпрокурор.

Напомним, что украинские военнослужащие уничтожили в Киеве два самолета российской армии, а на Черниговщине разбили танковую роту россиян. Всего за несколько дней Вооруженным Силам Украины удалось ликвидировать более 4 тысяч солдат РФ и почти 2 тысяч единиц российской военной техники.

Оперативная информация обо всем, что происходит в Украине на 4-й день войны с Россией в материале "Телеграфа": "Путин не ожидал, что мы продержимся так долго. Хроника борьбы за Украину (обновляется)" .

Теги:
#Украина #Россия #Харьковская область #Война #Плен #Армия РФ
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