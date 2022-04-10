"Вже є приклади героїзму": у Мін’юсті розповіли, скільки помилуваних засуджених відправили на фронт із початку війни

Деякі із засуджених отримали право вийти на свободу, щоб допомогти захищати Україну від російського вторгнення

Після початку вторгнення росії в Україну, серед ув’язнених, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі, знайшлося багато охочих взяти до рук зброю, щоб стати на захист нашої країни.

Про це повідомляє пресслужба Мін’юсту.

"Значна кількість засуджених виявляють бажання захищати рідну землю. Їм, на відміну від інших українців, для цього необхідно пройти процедуру звільнення згідно із законом", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з 24 лютого 2022 року президент України Володимир Зеленський підписав три укази про помилування, завдяки яким на свободу вийшли 363 особи.

У Мін’юсті додали, що засуджені отримали право звернутися до суду та прокуратури, щоб вийти на волю для несення служби у збройних силах за статтею 616 кримінально-виконавчого кодексу України.

Також там повідомили, що двоє зі звільнених у такий спосіб вже були представлені до нагороди "За мужність" посмертно.

Як повідомлялося раніше, Генпрокурор України Ірина Венедиктова повідомляла, що далеко не всі засуджені матимуть змогу отримати право на звільнення для проходження служби у воєнний час. Так до таких відносяться лише люди, які мають досвід бойових дій і воювали проти окупантів у зоні АТО/ООС. Також важливо, щоб засуджений виступав проти "російського світу", тож українцям не варто хвилюватись, що криміналітет заполонить вулиці міст.