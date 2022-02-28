Стало відомо, кого з ув'язнених Україна готова відпустити на війну проти Росії

Венедіктова запевнила, що українцям не варто очікувати на погіршення криміногенної ситуації

Генпрокурор Ірина Венедіктова назвала дві умови, за якими українські ув’язнені зможуть залишити тюрми та піти воювати проти Росії, яка вторглося в Україну 5 днів тому. Як інформує "Телеграф", про це генпрокурор повідомила на своїй сторінці у Фейсбуці.

Так, в Україні прийнято рішення щодо звільнення з-під варти деяких в’язнів для участі у захисті держави. Але шанс вийти з в’язниць заради захисту держави матимуть не всі.

По-перше, слід мати бойовий досвід у зоні АТО у 2014-15 роках. По-друге, виступати проти "русского мира". Зокрема, каже генпрокурор, один із в’язнів автор відомої пісні українських вболівальників про Путіна.

"Населенню хвилюватися за те, що через це кримінал заполонить вулиці, не варто. А тим, хто відбуває покарання, сподіватися на "день відкритих дверей" теж", — додала Венедіктова.

Вона зазначила, що до звільнених з-під варти застосовуватимуться певні механізми контролю. За даними генпрокурора, такий крок сприятиме виправленню засуджених.

Крім того, наразі прокурори знімають арешти та передають на потреби ЗСУ і Нацгвардії техніку, озброєння і пальне, які були вилучені в ході розслідувань. Йдеться про понад 10 тисяч тон пального, бронетехніку та зброю, що вже передана.

Нагадаємо, українські правоохоронці продовжують працювати в умовах війни в Україні. Так, на Харківщині поліції вдалося схопити двох окупантів – ті прийшли просити пальне прямо у відділок.