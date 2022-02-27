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З-під варти випускають військових, які хочуть захищати Україну

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Українці біля військкомату Новина оновлена 27 лютого 2022, 14:09
Українці біля військкомату

Звільнені ув’язнені йдуть захищати Україну.

Ухвалено рішення звільняти з-під варти колишніх військових для участі в бойових діях проти Росії.

Таку інформацію підтвердив прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк "Громадське".

За словами Синюка, з більшості бажаючих питання ще узгоджується: враховується їхній бойовий досвід, заслуги перед державою та щире каяття.

Відомо, що вже звільнили Сергій Торбін, засуджений за організацію нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк. Колишнього військового 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Дмитра Балабуху, засудженого за вбивство цивільного на зупинці, також звільнено на час війни і вже несе службу.

Також відомо, що воювати захотіли і колишній командир батальйону "Торнадо" Руслан Онищенко та командир батальйону "Донбас" Семен Семенченко, але за ними "питання ще узгоджується".

"Питання складне і вирішується на найвищому рівні. Йдеться про велику кількість осіб, які перебувають під вартою і вже відбувають покарання по всій країні", - заявив прокурор ОГП Андрій Синюк.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський оголосив про створення "міжнародного легіону сил територіальної оборони" з-поміж іноземних добровольців. Бажаючі вступити до легіону можуть звернутися до посольств України у своїх країнах.

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#Ув'язнені #ЗСУ
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