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"Прийшли в поліцію по соляру": двох нахабних окупантів взяли у полон на Харківщині

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Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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На Харківщині взяли у полон ще двох бойовиків РФ Новина оновлена 27 лютого 2022, 17:33
На Харківщині взяли у полон ще двох бойовиків РФ

Окупанти розповіли, що у них техніка заглухла.

У Харківській області українські правоохоронці взяли у полон двох російських окупантів, які прийшли в один з відділків поліції просити солярку.

Про затримання нахабних військовослужбовців РФ повідомила у Facebook генпрокурор України Ірина Венедіктова.

За її словами, двоє чоловіків у російській камуфляжній формі з георгіївськими стрічками прийшли у райвідділ поліції у Шевченковому (Куп’янський район Харківщини) і просили налити їм солярки, адже техніка заглухнула.

"Ну їм і підлили наші поліцейські солярки в усі отвори, щоб в них вже ніколи нічого не глухло. І прийняли", — написала генпрокурор.

Нагадаємо, що українські військовослужбовці знищили у Києві два літаки російської армії, а на Чернігівщини розбили танкову роту росіян. Всього за кілька днів Збройним Силам України вдалося ліквідувати понад 4 тисячі солдатів РФ та майже 2 тисячі одиниць російської військової техніки.

Оперативна інформація про все, що відбувається в Україні на 4-й день війни з Росією у матеріалі "Телеграфу": "Путін не очікував, що ми протримаємось так довго. Хроніка боротьби за Україну (оновлюється)".

Теги:
#Україна #Росія #Харківська область #Війна #Полон #Армія РФ
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