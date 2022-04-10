Сирены каждый час, обстрелы и пожары: на Днепропетровщине рекордно "горячо"

Оккупанты усиливают свое давление на регион с помощью ракетных атак

К утру 46-го дня войны в Украине на Днепропетровщине было установлено сразу несколько печальных рекордов. Прошедшие сутки 9 апреля были самыми "богатыми" на сигналы тревог, а также количество "прилетов" в различных районах области.

Подробности сообщил руководитель Днепопетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

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По словам чиновника, от ракетных обстрелов, которые были совершены по региону, пострадало сразу трое населенных пунктов. Наиболее "весело" было жителям непосредственно Днепра, которые были вынуждены минимум семь раз подряд просыпаться ночью от вытья сирен, а также нескольких взрывов.

По итогам атаки рашистов, в областном центре был уничтожен объект инфраструктуры. Один человек был ранен, однако обошлось без летальных случаев. Зарево от пожара виднелось на полнеба, люди отчетливо слышали запах гари в разных районах города. Сотрудникам ГСЧС пришлось тушить возгорание на протяжении нескольких часов.

Также ракета угодила в один из промышленных объектов в Павлоградском районе. Жертв нет, но помещение пострадало и от снаряда, и от последующего за ним пожара.

Еще один удар пришелся на фермерское хозяйство в Днепровском районе. О пострадавших не сообщается.

Фото или видео с места ЧП отсутствуют, ведь власти строго контролируют распространение подобной информации, дабы диверсанты не смогли сливать информацию врагу.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как обстоит ситуация на южных рубежах Украины, где часть Херсонщины находится в оккупации, а Николаевская и Одесская области регулярно обстреливаются с моря.

Также мы публиковали подробные свежие карты боев на российско-украинском фронте за прошедшие сутки.